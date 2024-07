El vídeo viral del príncipe Guillermo montando en patinete eléctrico

Un vídeo del príncipe Guillermo montado en un patinete eléctrico por los terrenos del Castillo de Windsor se ha convertido en todo un fenómeno viral en las redes sociales. El vídeo en cuestión muestra al hijo mayor del rey Carlos III subido en un patín por un camino de tierra a la entrada del Castillo de Windsor, vestido con un pantalón oscuro y un jersey de color azul, bajo el que se intuye una camisa blanca. Además, Guillermo lleva unas gafas oscuras para protegerse del sol. El clip salió a la luz el pasado jueves y, desde entonces, ha recibido numerosas visitas en diferentes plataformas, en las que ha sido colgado.

De hecho, han sido muchos los comentarios que han llenado las redes sociales desde que el vídeo se publicara, la mayoría de ellos alabando el estilo desenfadado del heredero al trono y su particular elección de medio de transporte para acudir al Castillo de Windsor. Es más, aunque hasta ahora no se le había visto montado así en el patinete, sí que se tenía constancia de que el heredero suele usar este tipo de medio de transporte para moverse por los terrenos de Windsor. Según ha publicado el tabloide The Sun, el príncipe de Gales adquirió el patinete eléctrico el pasado año, precisamente para aligerar sus paseos hasta el Castillo de Windsor desde su casa.

Aunque no ha trascendido información oficial sobre el vídeo, algunas fuentes apuntan a que Guillermo acudió a ver a su padre, el rey Carlos III, montado en el patinete. El monarca se encontraba en el Castillo de Windsor en ese momento, que está a poca distancia de Adelaide Cottage, donde residen los príncipes de Gales. Por el momento, fuentes oficiales no se han pronunciado sobre el patinete del príncipe Guillermo, ni tampoco se sabe todavía qué modelo posee el heredero. Eso sí, algunos pueden llegar a costar hasta 6000 euros.

El príncipe Guillermo, en un acto oficial. (Foto: Gtres)

En los últimos años, las ventas de este tipo de patinetes eléctricos se han disparado pero, en estos momentos, todavía no es legal utilizarlos en la vía pública, aunque sí se permite el uso en entornos y terrenos privados, como es el caso del Castillo de Windsor.

El patinete eléctrico no es el único medio de transporte poco común que ha utilizado la Familia Real para moverse en sus propiedades sino que se sabe que la Reina Isabel solía recurrir a un carrito de golf, para poder recorrer distancias cortas de una manera más fácil y cómoda que en coche o caminando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de England football team (@england)

Este vídeo ha salido a la luz pocos días antes de que el príncipe de Gales se trasladara a Alemania para apoyar a la selección inglesa en el partido de cuartos de final de la Eurocopa 2024 frente a Suiza. Un partido en el que se pudo ver al heredero tenso y nervioso, hasta que el equipo británico logró el pase a la semifinal.