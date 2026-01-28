La vida actual de Lalla Salma junto a Moulay Hassan en la crisis de salud de Mohamed VI

Desde que se divorciase de Mohamed VI en 2018, Lalla Salma ha seguido adelante con su vida manteniéndose en un discreto segundo plano y completamente volcada con sus dos hijos: el príncipe heredero Moulay Hassan, de 22 años, y Lalla Khadija, a punto de cumplir los 19.

Así, tras darse a conocer la dolencia lumbar de la que acaba de ser diagnosticado el monarca, y que le obliga a permanecer en reposo funcional, su ex mujer se dejaba ver asistiendo con Moulay y la princesa Khadija a un partido de fútbol. Un gesto que fue de lo más polémico, puesto que su presencia en el estadio Moulay Abdalá de Rabat, con un aforo para 69.000 personas, ni siquiera había sido anunciada.

La princesa Lalla Salma. (Foto: Gtres)

Sin embargo, lo que ha hecho aumentar las especulaciones al respecto, es la decisión que tomaba la prensa marroquí a la hora de borrar cualquier rastro de la princesa durante esta última aparición para apoyar a la Selección de su país.

Lalla Salma, una princesa marcada por el misterio

Durante años, el nombre de Lalla Salma fue sinónimo de misterio, y su larga ausencia daba pie a toda clase de rumores respecto a su paradero. Es más, muchos llegaron a calificarla como «la princesa fantasma». Al menos, hasta que reapareció en público por sorpresa el pasado septiembre en Fez, la misma ciudad donde creció. Concretamente, la ex mujer de Mohamed VI decidió visitar el Hospital Universitario Hassan II para apoyar a los pacientes víctimas de cáncer. Causa con la que la princesa se ha volcado por completo desde la propia fundación que lleva su nombre.

La princesa Lalla Salma y la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

Esa era la primera vez que la princesa se dejaba ver después de mucho tiempo, sobre todo desde que se separase del rey de Marruecos. Una visita que sí que habría sido autorizada por el Palacio Real, a diferencia de lo ocurrido con el partido mencionado anteriormente.

Poco después, en noviembre, Lalla volvía a dejarse ver en público, esta vez acompañada por su hija. De hecho, en estos últimos meses Lalla Salma ha demostrado que tiene una agenda cada vez más activa, aunque haya estado en todo momento protegida por un importante séquito de guardaespaldas que velan por su seguridad.

Lalla Salma, Mohammed VI y sus dos hijos. (Foto: Gtres)

La extraña desaparición de la ex esposa de Mohamed VI que hizo saltar las alarmas

La extraña desaparición de la princesa desde que se comenzase a especular sobre su ruptura con el rey de Marruecos tampoco ha sido casual. En ese momento no hubo comunicado, sino que, para la corte alauí, la verdadera confirmación se produjo el 27 de febrero. Fue entonces cuando la Casa Real de Marruecos distribuía una imagen del rey Mohamed recuperándose de una arritmia en un hospital de París sin la presencia de su esposa. Y es que este suele ser el habitual «modus operandi» con las mujeres que caen en desgracia dentro de la familia real marroquí.

En los últimos años, también se ha comentado que Salma había adquirido una casa en Grecia, en la isla de Kea. Una venta que tampoco dejó rastro alguno, ampliando de esa forma el misterio que ya de por si rodeaba a la princesa. Es más, su localización, en un alto con vistas a la bahía de Kúnduros, la convertían en un lugar idóneo para pasar desapercibida.