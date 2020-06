Fue hace un año cuando Madrid se engalanaba para la celebración de la puesta de largo de Victoria Federica Marichalar. Un evento que reunió a las nuevas generaciones de la alta sociedad incluyendo a toreros, influencers y por supuesto, miembros de la Familia Real y de los Marichalar. La fiesta fue todo un acontecimiento social donde la diversión estuvo asegurada desde las 20:30 en la que comenzaron a llegar los primeros invitados. La puesta de largo de la nieta de los Reyes eméritos fue muy especial para ella y no precisamente por ser el día que era, si no porque estuvo acompañada de su novio, el torero Gonzalo Caballero que compartió espacio no solo con su chica y su grupo de amigos, sino también con la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, además de con doña Sofía, que tampoco quiso faltar al sarao. Pero poco les duró el amor, y meses después, el propio diestro confirmaba su ruptura con Victoria Federica. El joven explicaba que había sido él quien había tomado la decisión porque quería centrarse en su carrera. Aún así dejaba claro que seguían siendo amigos como demostró Victoria Federica durante sus visitas al hospital en el que Gonzalo estuvo ingresado tras la grave cogida que sufrió.

Un año después de aquella cita que tuvo lugar en la finca La Escorzonera (a las afueras de Madrid) los dos han rehecho su vida por separado. Fue en octubre cuando se supo que Victoria Federica tenía una nueva relación. El afortunado era un joven DJ que respondía al nombre de Jorge Bárcenas y que, ocho meses después, sigue siendo su novio. Su relación va viento en popa, los dos han pasado el confinamiento en un pueblo de Jaén con polémica incluida, y además en cuanto se ha decretado la Fase 1, Victoria Federica le ha presentado su chico a la Infanta Margarita.

Por su parte, y como bien explicó en su momento, Gonzalo Caballero estuvo centrado en su profesión aunque la suerte no le ha acompañado. Tras una grave cogida en octubre, el diestro recibía el alta médica el pasado mes de marzo, pero la crisis del coronavirus retrasaba sus planes de volver a vestirse de luces. No ha ocurrido lo mismo en el plano sentimental. Hace sólo unas semanas Caballero fue fotografiado en actitud cariñosa con una misteriosa morena con la que se le ha visto disfrutar de los primeros días de la desescalada.