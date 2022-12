Los Reyes cogen vacaciones en el puente de diciembre ante la iniminente vuelta de la Princesa Leonor

El mes de diciembre también ha comenzado en la vida laboral de los Reyes. Pese a no tener previsto ningún acto de cara a este fin de semana, Sus Majestades han optado también por alargar este parón una semana más. Así ha quedado reflejado en su agenda, la cual está completamente vacía del 5 al 11 de diciembre para así coger también el famoso puente entre el día de la Constitución Española y el de la Inmaculada Concepción, coincidiendo con miles de españoles que hoy empiezan sus vacaciones.

Llama especialmente la atención que este retiro temporal de Don Felipe y Doña Letizia coincide con la vuelta de la Princesa Leonor. Está previsto que la heredera al trono vuelva a su tierra natal el 9 de diciembre, dando así pistoletazo de salida a sus vacaciones navideñas después de haber estado presente en el Festival de la Esperanza y posterior Feria de Navidad celebrados en el UWC Atlantic College de Gales. Dos fechas clave e ineludibles para la hermana de la Infanta Sofía, razón por la que no será hasta el próximo viernes cuando pueda coger un vuelo e instalarse nuevamente en la Zarzuela junto al resto de miembros de la Familia Real, los cuales llevan sin disfrutar de la compañía de la joven desde que tuvo lugar la entrega de los Premios Princesa de Asturias y la posterior visita al Pueblo Ejemplar de 2022, en la cual la nieta de la Reina Sofía sufrió una indisposición por la que tuvo que abandonar su paseo de manera repentina.

De esta manera, también cabe destacar que Felipe VI y su esposa no estarán presentes en ningún evento relacionado con el día de la Constitución Española. Aunque solo suelen ser protagonistas de este tipo de actos cuando se celebra un aniversario señalado, como el que tuvo lugar durante el 2018, siempre cabe la posibilidad de que el matrimonio real opte por formar parte de estos festejos. Algo que probablemente no vuelva a ocurrir hasta el año que viene o hasta el 2028, sobre todo teniendo en cuenta que será en esas fechas cuando se celebre el 45 y 50 aniversario de la proclamación de la carta magna por excelencia del país, pudiendo así hacer uso del exquisito gusto estilístico que la caracteriza al enfundarse en sus looks más patrióticos por una causa que gira en torno al inicio de la transición, dejando atrás la dictadura de Francisco Franco para iniciar la monarquía del Rey Juan Carlos, su suegro.

No obstante, aún son toda una incógnita los planes que llevará a cabo la Familia Real en estos días de retiro de sus quehaceres al frente de la Corona. Lo que sí es probable es que todos ellos se preparen con la mayor de las ilusiones para dar la bienvenida a Leonor e iniciar así una de las épocas más especiales del año en conjunto para empezar el 2023 con buen pie.