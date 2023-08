Los últimos pasos de la Princesa Leonor antes de su gran día

La vida de la Princesa Leonor dio un importante giro desde que empezó a tener una mayor presencia oficial, cuando, en octubre de 2017, estrenaría su primer retrato oficial, a los 12 años. Poco después, en 2018, participó en su primer acto oficial como protagonista, en los Centenarios de Covadonga y, con motivo del 40 aniversario de la Constitución de 1978, la escuchamos leer por primera vez en público.

La Princesa Leonor en Palma de Mallorca. / Gtres

No sería, sin embargo, hasta 2019 cuando la hija de los Reyes participó por primera vez en los Premios de la Fundación Princesa de Asturias y en los de la Fundación Princesa de Gerona -que cumplían diez años en la edición de 2019-. Ese año fue un punto de inflexión para la vida de Leonor cuya agenda, a partir de entonces, ha ido in crescendo. No obstante, en 2021, con el ingreso de la heredera en el Atlantic College de Gales se produjo un ‘parón’ de dos años en los que Leonor ha estado centrada en su formación. En esos años, solo hemos visto a la Princesa en momentos puntuales, aunque es cierto que ha tenido más presencia en solitario según ha ido pasando el tiempo.

Ahora con el ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza se abre una nueva etapa para ella, mucho más relacionada con su futuro como jefa del Estado. Leonor, al igual que su padre, el Rey Felipe, va a pasar por las tres academias, Zaragoza, Marín y San Javier, hasta completar su formación castrense. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que no va a tener un papel práctico en ninguno de los ejércitos, sí que está destinada a ostentar el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas.

La Princesa Leonor en Zaragoza / Gtres

La Princesa es plenamente consciente de esto y afronta con compromiso e ilusión esta nueva etapa. Así lo reveló ella misma en la reciente entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Gerona, en los que, en su discurso, aseguró que estaba ante un momento de gran relevancia en su vida: «Acabo de terminar el bachillerato y estoy a punto de iniciar una nueva etapa con un periodo de formación militar. Y, más allá de mi responsabilidad, estoy contenta porque sé cuánto valoran los españoles a nuestras Fuerzas Armadas. Es un momento importante en mi vida y me siento con muchas ganas, y convencida, de seguir aprendiendo y entregando mi mejor ánimo en fortalecer valores con los que he crecido y que hoy encarnan nuestros cinco premiados: respeto a los demás, esfuerzo, excelencia, búsqueda del conocimiento, templanza, disciplina, constancia. También, capacidad para percibir la realidad y vivir con el entusiasmo propio de mi edad», dijo la heredera.

La Princesa Leonor y la infanta Sofía en Mallorca. / Gtres

Un verano diferente

Desde que terminara las clases en Gales la tercera semana de mayo, a la Princesa apenas se la ha visto en público. Leonor reapareció en Madrid en la Confirmación de su hermana, la infanta Sofía, pero después hubo que esperar a la entrega de los Premios Princesa de Gerona para poder volver a ver a la Princesa. Más adelante, ya en Mallorca, se ha podido ver a la heredera en varias salidas con su familia, incluido el tradicional posado veraniego.

Los Reyes y sus hijas en la entrega de premios. / Casa Real

Algunas fuentes aseguran que, a lo largo de esta semanas, la Princesa se ha estado preparando físicamente para abordar esta nueva etapa, aunque no ha habido en ningún caso confirmación oficial al respecto. Lo que sí se sabe es que ha sido un verano atípico para la Familia Real, en el que, por cierto, no ha abandonado Marivent para hacer alguna escapada en secreto, sino que ha permanecido en la isla hasta regresar a Madrid para retomar la actividad con normalidad.

La última vez que se vio a la Princesa fue la pasada semana, cuando los Reyes y sus hijas acudieron, por sorpresa, a un cine en Mallorca a ver una de las películas de la temporada, Barbie. Vestida de rosa y muy sonriente, esa fue la última aparición de Leonor antes de que, este mismo jueves, comience su nueva aventura lejos de casa.