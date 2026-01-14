Todo sobre Reza Ciro Pahlavi, el shah de Irán hacia el que todo el mundo mira

El año 2026 ha empezado con un clima internacional complejo marcado, entre otras cosas, por la detención de Nicolás Maduro, pero también por las intensas protestas en Irán que han hecho que vuelva a la actualidad una de las figuras más asociadas al pasado del país. Estamos hablando del príncipe Reza Ciro Pahlavi, hijo del último shah de Persia y de la emperatriz de Irán Farah Diba, muy amiga de la Reina Sofía.

El príncipe se ha convertido en protagonista involuntario de las protestas que cuestionan la dictadura islamista de los ayatolás y que son, de hecho, las más intensas de los últimos años. Según ha trascendido, una buena parte de la oposición al régimen actual -más del 90%- apoya a Reza Ciro Pahlavi, actual jefe de la dinastía.

¿Quién es Reza Ciro Pahlavi?

Nacido el 31 de octubre de 1960 -comparte fecha de nacimiento con la princesa Leonor- en Teherán, Reza Ciro Pahlavi ostenta el título de shah desde la muerte de su padre en 1980. Su nacimiento supuso una gran alegría para su padre, ya que tras varios matrimonios, por fin tenía un hijo varón para heredar el trono del Pavo Real.

El anterior shah estuvo casado con la princesa Fwazia de Egipto -madre de su hija Shahnaz- y con la princesa Soraya -con quien no tuvo hijos y protagonizó un controvertido divorcio-. La boda con Farah Diba en 1959 dio como fruto cuatro hijos, entre ellos, el heredero, Ciro Reza, pero también la princesa Farahnaz, el príncipe Ali Reza y la princesa Leila. Estos dos últimos se suicidaron en 2011 y en 2001 debido a las secuelas por la delicada situación familiar tras la salida de Irán. Farah Diba fue coronada como la primera emperatriz en 1967 y tuvo un papel muy destacado para promover los derechos de las mujeres, la cultura y la educación en Irán.

Una vida en el exilio

Reza Ciro Pahlavi estudió primero en un colegio privado dentro del palacio real de Teherán y después se formó como piloto. En 1978 viajó a Estados Unidos para continuar con su formación, pero no pudo volver a Irán por la Revolución Islámica que provocó la caída de la monarquía. Sus padres salieron del país en 1979 y no lo tuvieron fácil. Algunos países les negaron la entrada. Pasaron por Bahamas, México, Marruecos, Estados Unidos -donde murió el shah- y Egipto.

Desde entonces, Reza Ciro Pahlavi ha vivido en el exilio en Estados Unidos. En 1986 se casó en Connecticut con Yasmine Etemade-Amini en una ceremonia discreta y privada. La pareja ha tenido tres hijas: Noor, Iman y Farah. El pasado año Imán contrajo matrimonio en una doble ceremonia en París y Washington, mientras que a Noor se la considera la heredera de los derechos dinásticos.

Su relación con los Borbones

La familia real de Irán siempre ha tenido una relación cercana con la Familia Real de España, sobre todo, entre Farah Diba y la Reina doña Sofía. De hecho, las hemos visto juntas en numerosas ocasiones, tanto a nivel oficial como privado, como en vacaciones en Mallorca o en el 80 cumpleaños de la madre de Felipe VI al que no faltó la emperatriz.