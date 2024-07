En los últimos días, los rumores de una posible reaparición de Kate Middleton en el torneo de Wimbledon se han incrementado. La princesa de Gales es, además de una apasionada del tenis, patrocinadora oficial del torneo, al que siempre ha asistido desde hace varios años. Sin embargo, las circunstancias de esta edición son diferentes, debido al estado de salud de la esposa del príncipe Guillermo.

La nuera del rey Carlos III lleva alejada de la agenda pública desde principios de año y, tras muchos rumores, en el mes de marzo hizo público un vídeo en el que anunciaba que padecía cáncer y que se estaba sometiendo a un tratamiento de quimioterapia preventiva, según la recomendación de los médicos.

Kate Middleton, en el ‘Trooping the Colour’. (Foto: Gtres)

Hace algunas semanas, el Palacio de Kensington emitió un nuevo comunicado en el que confirmaba que la princesa de Gales iba a participar en la celebración oficial del cumpleaños del rey Carlos III, en el Trooping the Colour. En el mismo comunicado, fuentes oficiales aseguraban que esto no significaba una vuelta a la agenda de Kate Middleton, aunque no descartaban la posibilidad de que, a lo largo del verano, la princesa hiciera otras apariciones públicas, según se encontrase.

A raíz de esto, las especulaciones sobre su posible presencia en el torneo de Wimbledon se han sucedido, sobre todo, a medida que se acerca el día de la final, prevista para este fin de semana. Por el momento, desde el entorno de la princesa de Gales no se han pronunciado al respecto, pero algunos medios británicos aseguran que, desde la organización del torneo están trabajando en diferentes opciones para poder facilitar la presencia de la esposa del príncipe Guillermo en el caso de que pudiera acudir.

Kate Middleton, junto a Roger Federer. (Foto: Gtres)

Según apuntan medios británicos, todo dependerá de cómo se encuentre la princesa de Gales y de las recomendaciones de su equipo médico. No obstante, en el caso de que Kate Middleton no pueda asistir, el príncipe Guillermo podría sustituirla en principio, aunque hay dudas al respecto, ya que podría tener otro compromiso deportivo al que asistir, en el marco de la Eurocopa. Hay que recordar que el heredero es patrocinador de la selección inglesa de fútbol.

La presidenta del All England Club, Debbie Jevans, no ha descartado por completo la participación de la princesa de Gales, y ha explicado que desde la organización mantienen una actitud totalmente flexible sobre este tema y sobre quién podría sustituirla en el caso de que no pueda estar: «Tenemos la esperanza de que la princesa de Gales pueda entregar los trofeos como patrocinadora del Club, pero su salud y recuperación son la prioridad. No podemos hablar de lo que no sabemos, pero trabajaremos con ella y le daremos la mayor flexibilidad posible», ha dicho en declaraciones al diario The Telegraph. Ante este escenario, por el momento, solamente queda esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días y si, finalmente, se confirma la presencia de Kate Middleton.