El ‘talón de Aquiles’ del Rey Juan Carlos en su 85 cumpleaños

Este 5 de enero no es un día cualquiera para la Familia Real Española. Mientras que la Reina Sofía retoma su actividad institucional para asistir en representación de la Corona a las exequias del Papa Emérito, Benedicto XVI en El Vaticano, a miles de kilómetros de allí, el Rey Juan Carlos celebra su 85 cumpleaños.

Más de medio año después de su breve viaje a nuestro país el pasado mes de mayo, el padre de Felipe VI celebra en Abu Dabi un aniversario tan significativo y sin visos de regresar pronto ‘a casa’. A pesar de que en la carta que el Palacio de la Zarzuela hizo pública algunas semanas antes del viaje de don Juan Carlos a Galicia y de su puntual parada en Madrid, el padre de Felipe VI expresaba su intención de mantener su residencia en Emiratos Árabes, pero con la posibilidad de viajar a España de manera ocasional, lo cierto es que, hasta la fecha, no se han confirmado nuevos traslados de don Juan Carlos a nuestro país, y no parece probable que se produzcan de manera inminente, quizás por todo el revuelo que ocasionó su primer viaje.

En esta situación, el anterior jefe del Estado ha pasado las fiestas navideñas en Abu Dabi y parece que su cumpleaños lo va a pasar de la misma manera. Lo que no se sabe es si recibirá alguna visita especial, quizás de sus hijas, las Infantas Elena y Cristina, o de sus nietos por parte de ellas.

Hasta la fecha, ni don Felipe, ni doña Letizia o sus hijas, ni tampoco la Reina Sofía han viajado a Abu Dabi. Es más, durante las horas que don Juan Carlos pasó en Zarzuela el pasado mes de mayo, pudo estar con el Rey, doña Letizia, su hija menor y con la Reina Sofía, con quien tuvo que mantener cierta distancia porque había dado positivo en coronavirus, tal como informó la Casa de S.M. el Rey. Con la Princesa Leonor no ha podido coincidir, al menos que se tenga constancia, desde que abandonara España en el verano de 2020 y todavía hay muchas dudas respecto a un posible regreso de don Juan Carlos de cara a la mayoría de edad de la heredera, el próximo otoño, cuando la Princesa Leonor tenga que jurar la Constitución que, por cierto, también estará de aniversario -45 años-.

A tenor de esto, si hay una cosa de la que don Juan Carlos no puede disfrutar en esta jubilación en el exilio es, precisamente, de sus nietos. El anterior monarca siempre ha tenido una relación muy especial con los hijos de la Infanta Elena, con quienes comparte su pasión por el mundo de la Tauromaquia. Durante los últimos años que estuvo en España no era extraño verle en diferentes plazas en compañía de ellos, con los que aprovechaba para almorzar y disfrutar de otra de sus grandes pasiones, la gastronomía. Sin embargo, desde que se marchara a Abu Dabi, solamente se ha podido ver una imagen junto a varios de sus nietos.

Fue la pasada Semana Santa, cuando las Infantas viajaron a Emiratos con varios de sus hijos -no todos- y se distribuyeron algunas fotografías de este reencuentro que, curiosamente, coincidió con el regreso de la Princesa Leonor a España en unas vacaciones escolares.

Mientras que sí se tiene constancia de viajes casi constantes de la Infanta Elena y de doña Cristina para visitar a su padre en Abu Dabi, de sus nietos no se tiene noticia. Esto no significa que don Juan Carlos no mantenga un contacto fluido con ellos, pero inevitablemente hace pensar en todo lo que la distancia está haciendo que se pierda, sobre todo, en el caso de la Princesa Leonor y de la Infanta Sofía, de quienes sí se sabe que no le han ido a visitar.

Hace unos días, la revista ¡Hola! publicó un reportaje en el que se veía a la Reina Sofía en una salida a un concierto con sus hijas, su nieta Irene y su hermana, pero son varias las ocasiones en las que la madre de Felipe VI disfruta de la compañía de sus nietos Marichalar y Borbón en su faceta más privada, así como de manera puntual de las hijas de los Reyes. Una cuenta pendiente para el Rey Juan Carlos que contrasta además con su padre, el conde de Barcelona que, tras muchos años en el exilio, pudo disfrutar de sus últimos años de una relación muy estrecha con Felipe VI, algo que parece poco probable que él pueda hacer con la Princesa Leonor, al menos, por ahora.