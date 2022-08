Después de seis intensas jornadas de competición, la 40 edición de la Copa del Rey de Vela de MAPFRE ha llegado a su fin. En torno a las 21 horas de este sábado 6 de agosto, Felipe VI ha sido recibido en el centro cultural por las autoridades locales y los organizadores de la regata, donde también esperaban todos los regatistas que han participado en esta edición. Como ya es tradición y al pie de la catedral de Palma, en el reciento amurallado de Ses Voltes, el monarca ha presidido la ceremonia de entrega de trofeos a los campeones de las nueve categorías participantes.

En esta edición, la competición ha contado con la participación de más de un millar de regatistas distribuidos en 111 equipos que a lo largo de seis jornadas han disputado varias regatas en aguas de la bahía. Todos los participantes han llegado a la batalla decisiva con un resultado muy similar, por lo que han tenido que esperar la prueba final para conocer quién se convertiría en el ganador de la edición. Un ansiado trofeo que ha vuelto a recaer, por segundo año consecutivo, en el barco ‘Teatro Soho’ de Javier Banderas, hermano de Antonio Banderas. Se pone así punto y final a una de las competiciones preferidas de Felipe, que puede presumir de haber regresado con total normalidad tras dos años de parón por la pandemia.

Para la ocasión, el Rey ha lucido una camisa de rayas azules y pantalón oscuro a juego, al más puro estilo marinero que no podía ir más acorde con el evento. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido su constante sonrisa y su cercanía con los allí presentes, que han dejado claro que la vela sigue siendo una de sus auténticas pasiones. Un día muy especial y solitario para él, pues ni Letizia ni sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han acudido a la velada. Y es que, aunque no es habitual que la Familia Real asista al completo a estos eventos, sí que se esperaba su aparición por sorpresa después de haber cancelado a última hora su presencia en el Real Club Náutico de Palma. Pese a todo, ha sido un día muy especial para el Rey, que no solo ha sido el protagonista de los premios, sino que además ha conseguido la quinta posición en la clase ORC 1 a bordo del Aifos 500.

Se pone así el broche de oro a una semana llena de regatas, que podría suponer también el final de su estancia en Marivent, pues todo apunta a que los Reyes viajarán a un destino hasta la fecha desconocido para despedirse de la temporada estival y decir así adiós a la princesa Leonor que regresará a Gales para comenzar, el próximo 26 de agosto, el segundo curso de bachillerato en el UWC Atlantic College. Una escapada familiar de la que Felipe VI tendrá que ausentarse unos días debido al viaje oficial que tiene programado el próximo 7 de agosto a Colombia, donde estará presente en la toma de posesión del presidente electo, Gustavo Petro.