Sofía de Suecia explica su vínculo con Epstein tras desvelarse la obsesión del pederasta por Magdalena

La princesa Sofía de Suecia ha retomado su agenda oficial después de varias semanas alejada de la esfera pública a consecuencia de su baja maternal. La esposa del príncipe Carlos Felipe ha asistido a un acto en Estocolmo centrado en los jóvenes. Una cita que ha aprovechado para pronunciarse sobre la desclasificación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte de las autoridades estadounidenses. Unos documentos en los que su nombre también aparece, aunque en su caso el vínculo con el pederasta no tiene nada que ver con el que mantuvo la princesa Mette-Marit de Noruega.

Aparentemente tranquila y vestida con un traje de chaqueta y pantalón en tonos oscuros, la nuera de los reyes Carlos Gustavo y Silvia ha atendido de manera amable a los medios que estaban concentrados a la entrada del acto y que esperaban para recoger su primera reacción a los últimos acontecimientos relacionados con el caso de Epstein.

La princesa Sofía en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Las palabras de la princesa

La cuñada de la heredera sueca ha explicado que su relación con Epstein se limitó a encuentros muy puntuales y en entornos sociales. Sofía ha contado que coincidió con él en un restaurante y también en un cine, pero siempre con más gente. La princesa ha insistido en que nunca estuvo a solas con él: «Siempre estuvimos rodeados de más gente, no hubo nada más», ha dicho Sofía.

La nuera de Carlos Gustavo ha querido mostrar su solidaridad con las víctimas y ha dicho que espera que se haga justicia. Además, ha asegurado que se siente aliviada de no haber tenido más contacto con el pederasta.

Fue el pasado mes de diciembre cuando se publicó que la princesa se había reunido con Epstein. La casa real no dudó en confirmar la veracidad de estos hechos, pero no se dieron más detalles al respecto. En la información que se publicó se hablaba de una carta que la financiera Barbro Ehnbom había enviado a Epstein en la que hacía referencia a Sofía: «Ella es Sofía, una aspirante a actriz que acaba de llegar a Nueva York. Es la chica de la que te hablé antes de irme, y pensé que te gustaría conocerla. ¿Quizás podamos visitarla antes de que te vayas de vacaciones de Navidad?», decía el texto. La financiera tenía una estrecha amistad con la esposa de Carlos Felipe y también con el pederasta.

La información se publicó poco antes de la entrega de los Premios Nobel, a los que, por cierto, Sofía no asistió. Una ausencia que hizo disparar todas las alarmas, aunque fuentes oficiales recalcaron que se debía a una cuestión personal relacionada con la baja maternal de la princesa.

La princesa Magdalena de Suecia con su madre. (Foto: Gtres)

Epstein, obsesionado con Magdalena

Justo después de que la esposa de Carlos Felipe haya hablado sobre su vínculo con Epstein, algunos medios han publicado que el pederasta estaba obsesionado con incluir en su círculo social a su cuñada. Estamos hablando de la princesa Magdalena, que durante muchos años ha estado viviendo en Estados Unidos y que trabaja codo con codo con la reina Silvia en la Fundación Childhood. Una organización que lucha por los derechos de los niños y los jóvenes. El pederasta coincidió con ella en un acto en Nueva York y se quedó prendado de ella.