Todo el mundo habla de la confirmación de la infanta Sofía. Después de un fin de semana familiar marcado por la graduación de Leonor en el UWC Atlantic College de Gales, los Reyes se volvían a reunir para estar junto a su hija pequeña en un día muy especial. Una jornada religiosa en la que la hermana de la heredera al trono no fue la única protagonista. Hasta allí, al contrario que ocurrió en la de la Princesa de Asturias debido a las restricciones por covid, se desplazaron también doña Sofía, Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz. Y, como era de esperar, la Familia Real dejó para el recuerdo varias anécdotas.

Más allá de la complicidad de la princesa Leonor con su abuela de la que todos los medios se están haciendo eco, llamó especialmente la atención la buena relación entre las abuelas de las pequeñas. Sofía y Paloma se mostraron en todo momento unidas con motivo de este gran día, con gestos de cariño que hacía tiempo que no veíamos y muy cómplices. Hasta la Parroquia de Nuestra Señora de Aravaca llegaron cogidas del brazo y compartiendo risas, momento en el que protagonizaron un despiste que no pasó desapercibido. Ambas se dirigieron al interior de la iglesia, sin saber que tenían que posar ante la prensa. En ese momento fue la princesa a su rescate, consiguiendo tener la foto oficial de la Familia Real con la notable ausencia de don Juan Carlos.

Quien también acaparó todos los flashes fue Letizia, y esta vez no por su estilismo. Tal y como ocurrió en la Catedral de Palma en 2018, la Reina y doña Sofía volvieron a tener un encontronazo que ya ha sido analizado por expertos en la materia. Durante el posado, Leonor y su abuela se agarraban para posar juntas cuando la mujer de Felipe VI intervenía con un nuevo rifirrafe que ha sido justificado por una cuestión de protocolo. Al parecer, Letizia era consciente de la posición que cada persona debía guardar en la fotografía y actuó en consecuencia, colocando a la abuela de la princesa al otro extremo de la foto, al lado de la infanta Sofía.

Además del salto de protocolo del Rey y la Princesa al hablar con la gente o la imagen más natural de Letizia llamando 'mami' a Paloma Rocasolano , hay un detalle que no ha pasado desapercibido.