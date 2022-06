La Reina Letizia sucumbe a una de las marcas predilectas de sus hijas

La Reina Letizia ha sorprendido esta semana en un acto en Cartagena con un favorecedor vestido de encaje blanco, de largo midi y sin manga de la firma Sfera. Un modelo de una colección pasada que la esposa de Felipe VI tenía guardado en su vestidor y que no ha lucido en público hasta ahora. No es la primera vez que doña Letizia estrena prendas que tenía guardadas en su armario y que, como es lógico, ya no están disponibles en los puntos de venta habituales pero en este caso es especialmente llamativo al tratarse de un modelo de Sfera.

Aunque la Reina recurre de manera constante a firmas populares como Mango o Zara, lo cierto es que de un tiempo a esta parte, doña Letizia tiende a apostar por marcas más minoritarias, con una filosofía sostenible, producción local y dirigidas por mujeres como María Maro, On Atlas, María Barragán, Dear Prudence….

Sin embargo, en su visita a Murcia, Su Majestad sorprendió con el diseño de Sfera. Un vestido con aires nupciales que combinó con complementos en azul celeste, lo que le daba un aire aún más etéreo.

Quienes sí han recurrido a lo largo de los años con asiduidad a Sfera son las hijas de don Felipe y doña Letizia. Tanto la Princesa Leonor como la Infanta Sofía tienen en su armario varias prendas de la marca. Es más, especialmente la hija menor de los Reyes es la que más ha recurrido a esta firma en los últimos años.

A pesar de que Leonor y Sofía tienen estilos diferentes, encuentran puntos en común y comparten prendas. Sin embargo, la Princesa recurre más a marcas como Mango, mientras que Sfera sí que tiene un papel relevante en el armario de la Infanta. Por ejemplo, acudió con un sencillo vestido bicolor en blanco y negro a la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Girona del pasado año. De la misma manera, sorprendió con un llamativo vestido rojo con estampados tribales en un acto en Murcia, pocos meses antes de que Leonor se marchara a Gales para estudiar Bachillerato Internacional en el Atlantic College.

Por su parte, la heredera, en su primer compromiso en Madrid en sus últimas vacaciones, también lució una blusa estampada en crema y negro con motivos étnicos de Sfera que recordaba mucho a la camisa ucraniana que la Reina llevó en un acto tras el estallido de la guerra en Ucrania. No es este el único modelo de la firma que la Princesa Leonor ha lucido, sino que también se la ha visto con un vestido rojo estampado con flores y manga ligeramente abullonada con el que deslumbró en una visita en Mallorca en el verano de la pandemia.

Mientras que tanto Leonor como Sofía son asiduas a esta firma, en el caso de doña Letizia no es habitual, al menos, no en público. Sin embargo, este último estilismo en clave nupcial ha dejado clara una nueva coincidencia de estilo entre la Reina y sus hijas. No te pierdas en nuestra galería algunos de los mejores modelos de Sfera de esta temporada.