La serie histórica española que (por fin) no habla de la Guerra Civil y sí de los primeros Borbones

Los españoles tenemos la mala costumbre de hablar siempre mal de nosotros mismos. Se le atribuye al canciller Otto von Bismark la frase «España es el país más fuerte del mundo: los españoles llevan siglos intentando destruirlo y no lo han conseguido». Cierto es que cuando el alemán dijo esta frase acabábamos de vivir uno de los siglos más violentos de nuestra historia, el XIX: la guerra de la independencia, las de sucesión, diversos golpes de estado, rebeliones por doquier, diversas constituciones, guerras civiles, la caída de la monarquía y el asesinato de dos presidentes del gobierno. El XIX alumbró varias constituciones precisamente por haber sido un siglo de lo más convulso. Conocerlo requiere que una buena dosis de paciencia y una ejemplar memoria.

Fernando Sánchez Dragó publicó hace años el libro Si habla mal de España, es español. Los españoles no parece que nos queramos demasiado, ciertamente. Y puede ser por varias razones, la gran diversidad dentro de sus fronteras entre las llamadas comunidades históricas y que puede decirse que arranca en el siglo XV con los reinos de Castilla, Aragón y Navarra y otra razón fundamental: no se conoce la historia de España y no se hace porque en los planes de estudio el temario es incompleto y además, deslavazado. Salvo que uno por su cuenta se empeñe en leer o estudiar historia, el español medio desconoce por completo qué sucedió en su país…salvo que descubrimos América en 1492, que tuvimos unos reyes que se llamaban católicos y que vivimos una guerra civil que ganaron unos que después instauraron una dictadura. Y poco más. El nivel es tan pobre que asusta.

No se nos da bien contar nuestra historia y no la conocemos bien

Los ingleses son únicos haciendo series de su historia que es también vasta, compleja y llena de matices aunque la española nada tiene que envidiarla. Los franceses alardean de forma constante y de lo que ellos consideran su gran aportación a la civilización y que es la Revolución Francesa. Los alumnos franceses llevan en la sangre la dichosa Prise de la Bastille y cantan orgullosos su Marsellesa independientemente del partido político al que representen. Aman su país, lo consideran superior a los demás. Los ingleses, the same. Además, los vecinos británicos hacen como los dioses las series históricas de su país.

Fotograma de ‘la Vida Breve’. (Foto: Movistar)

En España el cine y las series sobre historia de nuestro país es cansino por repetitivo y siempre habla de la guerra civil. Como además el denominado «mundo de la cultura» es de izquierdas en su mayoría, el producto que hacen de la contienda es siempre resumiendo que los rojos eran muy buenos y los del bando nacional, muy malos, obviando descaradamente contar qué pasó realmente. Tenemos poco producto que hable de nuestra historia y eso es malo. Por eso la noticia del estreno en Movistar + de la serie La vida breve es una buena noticia aunque se aborde en forma de comedia (que lo mismo eso facilita más su éxito) sea tan breve como el reinado de su protagonista, tan solo tiene seis episodios de 30 minutos cada uno y su adaptación a la realidad sea más que cuestionada. No somos ingleses contando nuestra historia y se nos nota.

Creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor y dirigida por por este último y Diego Núñez, lleva por eslogan «naces, reinas y te mueres». Y es que Luis I de España, el Bienamado o el Breve, reinó tan solo 229 días.

La importancia de los protagonistas

La gran importancia de esta historia es que, aunque el protagonista de la serie sea Luis I, tienen importancia y presencia, y mucha, tanto su padre Felipe V como su esposa y madrastra del rey breve, Isabel de Farnesio.

Felipe V, el primer Borbón

La importancia de este rey es incuestionable porque fue nuestro primer rey Borbón. Francés, pero Borbón, es decir, el que inauguró la dinastía que actualmente tenemos. Y esto es una cuestión ya histórica de máxima relevancia. El anterior monarca había sido Carlos II, el Hechizado que había muerto sin descendencia por sus problemas de salud. Su deceso abrió una terrible pugna entre dos firmes candidatos, Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y su rival, el archiduque Carlos de Austria. Se dirimió el conflicto con una guerra que terminó dándole el trono a Felipe que reinaría con el nombre de Felipe V.

Fotograma de ‘la Vida breve’. (Foto: Movistar)

Pero su victoria no fue gratuita. La paz que le permitió ser el legítimo rey se firmó el 11 de abril de 1713 (13 años después de su llegada la trono) y tuvo como principal consecuencia el inicio del declive del gran imperio que hasta entonces habíamos sido. A cambio de ser el rey de España se cedieron a Gran Bretaña Saint Kitss, Nueva Escocia, Terranova y territorios de la Bahía de Hudson, se reconoció la sucesión protestante en Reino Unido, lo que implicaba no apoyar la causa jacobita (esto se narra muy bien en la serie Outlander). En 1715 se firmó la segunda parte del Tratado en virtud del cual España perdía sus posesiones en Europa (en los Países Bajos), Gibraltar y Menorca (esta última la recuperaríamos), el asiento de Indias y, lo más importante, la influencia y poder comercial en el Atlántico que pasó a manos inglesas. Fue el principio del fin. Todo lo que los Reyes Católicos habían tejido minuciosamente con unas políticas matrimoniales y que habían dado sus frutos con el nacimiento de su nieto, el primer Austria, Carlos I de España y V de Alemania, se desbarataba como un castillo de naipes. El remate final sería en 1898 cuando perdimos Cuba y Filipinas.

Isabel de Farnesio, una reina de armas tomar, inteligente y clave en la historia

Es positivo que la serie refleje la figura tan importante de la reina consorte de Felipe V, Isabel de Farnesio, de la mano de Leonor Watling. Hoy hubiera copado cientos, miles de páginas de la prensa rosa, incluso de la política. Y sus muchos enemigos se hubieran sentado en platós de televisión con el ánimo de menoscabar su poder y prestigio. Isabel era una mujer de armas tomar. Era inteligente, cultísima, ambiciosa y con un claro objetivo: obtener el mayor beneficio para sus hijos. Incansable en sus propósitos, se ganó la enemistad de prácticamente de toda la corte porque fue ella y no su marido el rey Felipe V, la que movió siempre los hilos del poder. La Historia la ha tratado de forma muy injusta porque ni fue tan maquiavélica ni tan mala, simplemente luchó por los intereses de sus vástagos. Y fue también una víctima de los ataques de esquizofrenia de su marido llegando a sufrir malos tratos físicos y psicológicos, algo «normal» en aquella época y cuyas denuncias no servían absolutamente de nada.

Luis I, el Breve

Carlos Scholz en el papel de Luis I. (Foto: Movistar)

Fue l primero de los cuatro hijos que tuvieron Felipe V y su primera esposa, María Gabriela de Saboya. Aunque su padre había sido el primer Borbón en reinar en España, él fue el primer rey Borbón nacido en España. La infancia de Luis transcurrió sin sobresaltos hasta que cumplió los siete años, fecha en la cual murió su madre, María Luisa de Saboya. Poco después llegaría a Madrid Isabel de Farnesio, la futura mujer de su padre y, por tanto, su madrastra y con la que jamás llegaría a llevarse bien.

Luis I ascendió al trono estando su padre vivo porque decidió abdicar por sus problemas de salud más mentales que físicos. Pero enfermó de viruela y 229 después de llegar al trono, fallecía a los 17 años. Se convertía así en el monarca que menos tiempo había estado en el trono de España y su padre, que volvió a reinar tras su muerte, en el más longevo.

Lo bueno de la serie es que se ponga en el mapa a personajes que quizás muchos no los conocían de nada, lo menos bueno es que no se haya aprovechado la ocasión para hacer un producto con rigor histórico, pero claro, no somos la BBC y aunque nos sobre historia por contar no parece que estemos por la labor. Aún así, se agradece.