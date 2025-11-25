Después de la reunión de la familia del Rey el pasado fin de semana en el Palacio de El Pardo con motivo del 50 aniversario de la restauración de la monarquía, la normalidad ha vuelto a la agenda oficial de los Reyes. La princesa Leonor y la infanta Sofía han retomado sus respectivas formaciones -en San Javier y en Lisboa-, y Sus Majestades han hecho lo propio con sus agendas.

Este lunes pudimos ver al monarca en unas audiencias militares en el Palacio Real y la Reina Sofía participó en la entrega de un premio en Madrid, donde la pudimos ver muy sonriente. Fue su primer acto oficial tras la imposición del collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro como reconocimiento a su compromiso con la Corona y con el país.

Los Reyes a su llegada al Palacio de El Pardo. (Foto: Gtres)

La especial cita de doña Letizia

Este martes le toca a doña Letizia volver a la actividad y lo va a hacer con un compromiso muy especial para ella. La Reina se va a trasladar hasta Tudela para participar en el acto central del ciclo Nuestros clásicos, que está dedicado al director de cine, Alejandro Amenábar. Se trata de una iniciativa por EPEL Tudela-Cultura y cineclub Muskaria. Tras el acto central se va a proyectar la película Mar adentro.

La Reina Letizia en Tudela. (Foto: Gtres)

Doña Letizia es una auténtica apasionada del cine y aprovecha siempre que puede para disfrutar de esta afición. Además, es habitual que acuda a citas relacionadas con el séptimo arte, como es este Festival Ópera Prima de Tudela -que lleva celebrándose desde el año 2000- o el Atlántida Mallorca Film Festival durante el verano.

El Rey Felipe, a Valencia

Por su parte, el Rey Felipe se ha trasladado hasta Valencia para presidir el acto solemne de apertura del curso académico nacional 2025/2026 de las Universidades Españolas. La Universidad de Valencia va a acoger, por primera vez en su historia este acto de inicio del curso, que coincide con los actos de celebración del 525 aniversario de la universidad valenciana.

Todo preparado para la visita de Estado

A pesar de que en esta jornada Sus Majestades han tenido que separar sus agendas, este miércoles volveremos a verlos a ambos juntos. Entre mañana y el jueves el presidente de Alemania y su esposa van a realizar una visita oficial a nuestro país, como respuesta a la que ya hicieron los Reyes en el año 2022.

La Reina Letizia en su viaje oficial a Alemania en 2022. (Foto: Gtres)

El miércoles tendrá lugar el recibimiento oficial con honores en el Palacio Real, tras el cual el Rey mantendrá un encuentro con el mandatario antes del almuerzo en la Zarzuela. Por la noche habrá una cena de gala.

Ya el jueves, don Felipe y el presidente alemán participarán en la apertura del Foro Hispano-Alemán en la CEOE y por la noche, el mandatario y su esposa ofrecerán una recepción en honor de los Reyes, como agradecimiento a su hospitalidad.