Solidaridad y elegancia en rojo: la Reina Sofía entrega los premios Príncipe Talal 2025

La Reina Sofía ha presidido este lunes la entrega del premio Internacional Príncipe Talal para el Desarrollo Humano 2025, en un acto celebrado en el Hotel Palace de Madrid, uno de los eventos internacionales más relevantes en el ámbito de la cooperación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. El galardón, creado en 1999 por Su Alteza Real el Príncipe Talal bin Abdulaziz, distingue cada año proyectos innovadores y escalables que mejoran las condiciones de vida de comunidades vulnerables, especialmente en países en desarrollo, y reconoce iniciativas que contribuyen de manera significativa a la educación, la salud, la inclusión social y el desarrollo económico sostenible.

En esta edición, el premio ha centrado su temática en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, que promueve la conservación y el uso sostenible de los océanos, mares y recursos marinos. La elección de este eje temático responde al compromiso de la Fundación Reina Sofía con la protección del entorno natural y coincide con proyectos emblemáticos como LIBERA, dedicado a la limpieza de ríos, lagos y embalses.

La Reina Sofía en la entrega de unos premios. (Foto: Gtres)

Para la ocasión, la Reina emérita ha optado por un rojo vibrante que ha acaparado todas las miradas. Sofía ha deslumbrado con un traje de chaqueta a medida en estos tonos que le sientan de maravilla, anticipando con estilo la cercanía de las fiestas navideñas.

El acto ha contado con la presencia de representantes de agencias de cooperación internacional, ONG, autoridades públicas y personalidades del ámbito social y cultural. La ceremonia ha incluido la proyección de vídeos sobre los proyectos galardonados y testimonios de beneficiarios, que evidenciaron el impacto real de estas iniciativas en comunidades vulnerables. El premio Internacional Príncipe Talal para el Desarrollo Humano 2025 refuerza el papel de España y de la Fundación Reina Sofía en la promoción de la cooperación internacional y la sostenibilidad ambiental, consolidando este galardón como un referente en el reconocimiento de proyectos de alto impacto social. Tras la entrega, los galardonados tuvieron la oportunidad de compartir un encuentro con la Reina, intercambiando impresiones sobre posibles futuras colaboraciones y estrategias para ampliar el alcance de sus proyectos.

Esta entrega del premio Internacional Príncipe Talal para el Desarrollo Humano supone además la primera aparición pública de Doña Sofía tras recibir la insignia del Toisón de Oro, el máximo reconocimiento de la Corona española, otorgado por su hijo, el Rey Felipe VI. La ceremonia, celebrada recientemente en el Palacio Real en el marco del 50º aniversario de la restauración de la monarquía, fue un acto histórico en el que doña Sofía recibió la insignia acompañada del collar, en presencia de autoridades del Estado y otros condecorados de prestigio.