La princesa de Gales confirmó en su última aparición pública que el cáncer que le diagnosticaron el pasado año estaba en remisión. Una feliz noticia para Kate Middleton y para toda la familia real que ha pasado por momentos muy delicados a lo largo del último año. Además de ella, el propio rey Carlos III también ha estado en tratamiento para el cáncer, pero no ha sido el único. Antes de ellos, Sarah Ferguson, duquesa de York, tuvo que someterse a una mastectomía por un tumor en el pecho y estuvo en tratamiento por un melanoma. Una situación que supuso un antes y un después en su vida.

Ella misma ha hablado en más de una ocasión de cómo afrontó los dos diagnósticos, y se ha convertido en una figura clave en la puesta en marcha de iniciativas para promover campañas de concienciación y de la importancia del diagnóstico precoz.

El príncipe Andrés junto a Sarah Ferguson. (Foto: Gtres).

Ahora la duquesa de York ha concedido una nueva entrevista en la que habla una vez más de lo que supuso el cáncer para ella, coincidiendo con la remisión de la enfermedad de la princesa de Gales. A pesar de que no es miembro ya de la institución, Sarah sigue estando muy cercana a los Windsor. Es el mejor apoyo del príncipe Andrés y mantiene una relación estrecha con la reina Camila.

La ex mujer del duque de York ha dejado atrás las polémicas del pasado y sus índices de popularidad se han disparado, sobre todo, gracias a que es muy activa en las redes sociales, en las que habla con total naturalidad y de manera espontánea. Sarah Ferguson es un ejemplo de superación y de optimismo, pero los últimos años no han sido fáciles para ella.

Sus palabras sobre el cáncer

A pesar de que siempre intenta mantener una actitud positiva, la duquesa de York no puede evitar mostrarse seria cuando habla de los diagnósticos de cáncer a los que tuvo que hacer frente con pocos meses de diferencia. En unas declaraciones al diario The Times, Fergie ha dicho que para ella fue como si una bomba explotara en su vida.

«Fue duro. En general soy una persona positiva, pero el cáncer es como una bomba que explota en tu vida. Un diagnóstico es suficiente para afrontarlo, pero tuve dos en menos de un año. No me importa admitir que mi mente se fue a lugares oscuros, reflexionando sobre mi propia mortalidad», ha asegurado la ex cuñada del rey Carlos III.

En el verano de 2023 se anunció que se le había diagnosticado un cáncer de mama y que se había sometido a una mastectomía. Pocos meses después confirmó que también le habían encontrado un melanoma maligno. Dos duros golpes para ella ante los cuales siempre intentó mostrar una actitud positiva, a pesar de que, de puertas adentro, las cosas fueron mucho más complicadas.

La duquesa ha reconocido que el apoyo de su familia ha sido fundamental en toro este proceso: «Mi familia me ha brindado un gran apoyo durante este período», ha dicho. Además, la meditación la ha ayudado mucho a mantener una actitud positiva y equilibrada.