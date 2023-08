El curioso nombre que Sarah Ferguson le ha puesto a su nuevo pecho

Sarah Ferguson nunca dejará de sorprendernos. La duquesa de York está en estos momentos concentrada en el proceso de recuperación, tras someterse hace algunas semanas a una mastectomía debido a que le diagnosticaron un tumor en una revisión rutinaria. La ex mujer del príncipe Andrés, que ha revelado que estuvo a punto de no ir a la revisión médica, ha aprovechado este episodio para concienciar sobre la importancia de la detección precoz en este tipo de dolencias, así como de cumplir con los controles rutinarios y las revisiones médicas, ya que son fundamentales.

Sarah Ferguson con sus hijas posando. / Gtres

Aunque se encuentra aún convaleciente, la madre de las princesas Beatriz y Eugenia no ha dejado de mantenerse activa y ha participado en un nuevo episodio de su podcast Tea Talks with the Duchess and Sarah. Un proyecto en el que la Duquesa habla de diferentes temas, algunos de índole personal.

En esta ocasión, Ferguson se ha sincerado sobre cómo está viviendo esta nueva etapa y las secuelas de la intervención y ha desvelado la curiosa manera en la que llama a su nuevo pecho reconstruido, al que todavía se está acostumbrando, según ha contado. «Sigo acostumbrándome a Derek, mi nuevo mejor amigo», ha dicho la ex mujer del príncipe Andrés en conversación con la copresentadora Sarah Thomson. Tal como ha revelado, Derek es su pecho izquierdo tras la reconstrucción mamaria y, según ha dicho la Duquesa, para ella es muy importante, porque le salvó la vida. «Es un amigo que siempre está conmigo y me protege con su escudo», ha contado Fergie, que ha dicho que el nombre surgió por casualidad, porque le hizo gracia. La ex mujer del duque de York ha contado que su otro pecho también tiene nombre, Eric. Sarah Ferguson ha hecho gala de su buen sentido del humor y ha contado que Eric está un poco triste, porque no es tan firme como Derek, aunque tiene la intención de que la cosa se equilibre.

Sarah está pasando estas primeras semanas tras la intervención rodeada de sus seres queridos, en el Royal Lodge, la propiedad en la que reside el príncipe Andrés y que ha estado en el punto de mira por la presunta intención del rey Carlos de que su hermano se instale en Frogmore Cottage. La duquesa de York ha contado que, por ahora no tiene muchas ganas de salir de la propiedad, pero que espera poder hacer vida normal pronto y retomar todas sus actividades.

El príncipe Andrés y Sarah Ferguson en un evento. / Gtres

Sarah Ferguson se encuentra muy apoyada, no solo por su ex marido, al que siempre ha estado muy unida a pesar de todo, sino también a sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, que están en todo momento muy pendientes de su madre. A pesar de que no han sido unas semanas fáciles, la duquesa de York mantiene una actitud positiva en todo momento y tiene la esperanza de volver a la normalidad lo antes posible. No obstante, no hay que olvidar que acaba de pasar por una cirugía mayor de ocho horas, tras la cual pasó cuatro días en la UCI.