Salen a la luz los nuevos detalles de la guerra entre Guillermo y Harry

Son momentos complicados para la Familia Real británica. Desde que el príncipe Harry y su mujer, Meghan Markle, anunciaron en 2020 que abandonaban su rol activo dentro de la monarquía, la relación del matrimonio con los integrantes de la familia de Harry se ha colocado en la primera plana mediática.

Debido a un notable distanciamiento entre ellos y las diferentes declaraciones de los duques de Sussex sobre la Corona en sus diferentes entrevistas, entre ellas la que concedieron a Oprah Winfrey, han provocado una brecha familiar que ha tenido como resultado una mala sintonía entre los príncipes Guillermo y Harry, entre otras cosas.



A esta delicada situación se suma la publicación de la biografía del hijo menor de la difunta princesa Diana y Carlos III, En la sombra, en la que el príncipe Harry habló de los entresijos familiares e incluso llegó a hablar de su hermano, tachando al futuro rey de Inglaterra como una persona agresiva debido a un episodio que vivieron en el pasado y que describe en el ejemplar. Ahora,en las últimas horas ha salido a la luz una información que sentenciaría cualquier vínculo entre los hermanos.

Los príncipes Guillermo y Harry juntos. (Foto: Gtres)

Medios alemanes como Bunte ha dado a conocer que cuando Guillermo se convierta en Rey tras la muerte de Carlos III o su abdicación, Harry no estaría estaría presente en esta ceremonia de coronación de su hermano. El citado medio asegura que la prensa británica especula también sobre este momento «por la fuerte tensión entre los dos». «El príncipe de Gales no quiere que su hermano esté presente en su coronación», indican.

El príncipe Guillermo con su hermano Harry. (Foto: Gtres)

De esta manera, si finalmente esto ocurre, se podría tratar del fin de la relación entre Guillermo y Harry. Además, cabe reseñar que, durante el viaje que realizó el duque de Sussex el pasado mes de febrero para visitar a su padre tras conocerse que padece cáncer (no han revelado de qué tipo se trata), no tuvo un encuentro con su hermano. Sin duda, un claro gesto de la mala relación que tienen hoy en día.

«Se dice que los dos no se hablan desde el funeral de su abuela, la reina Isabel II, en septiembre de 2022. La relación ya se consideraba tensa, pero desde hace casi dos años hay un completo silencio entre los dos», añaden.

Los príncipes Harry y Guillermo en una imagen del pasado. (Foto: Gtres)

Por otro lado, uno de los amigos más cercanos a Guillermo aseguró al Sunday Times que el distanciamiento es una realidad. «Es terriblemente triste», indicó. Más testimonios cercanos a su círculo también han afirmado que el primogénito del rey de Inglaterra no querría ver a Harry en su coronación. «Al parecer, el marido de Meghan no significaría casi nada en la vida de su hermano en este momento. Este año la atención se centra en su mujer, sus hijos y su padre. De Harry casi no se habla», han revelado.