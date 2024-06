Sale a la luz la última petición de Carlos III al príncipe Harry

No son buenos tiempos para la Casa Real británica. En los últimos meses, el Rey Carlos III y la princesa de Gales han anunciado que padecen un cáncer que les está obligando a recibir un tratamiento de quimioterapia hasta nueva orden. A esta complicada situación de salud se suma el distanciamiento aún vigente entre el príncipe Harry y toda su familia, algo que, de alguna manera, ha querido acatar el soberano con una última y desesperada petición tras las recientes polémicas que han generado las numerosas declaraciones de su hijo menor en las que señala a diferentes miembros de la monarquía.

«Su padre le ha pedido directamente a Harry que no escriba ni diga públicamente nada más sobre la familia o su hermano que pueda causar problemas», ha revelado Tom Quinn, experto en la corona británica. «Todo el mundo sabe que, cuando un rey pide que hagas algo, va a haber consecuencias si no obedeces», añadía el experto, en modo de advertencia.

El príncipe Harry y el rey Carlos III en una reunión en Londres. (Foto: Gtres)

Pero Quinn ha querido ir más allá de las declaraciones del rey y ha analizado el por qué de toda esta situación: «A lo largo de los años, Harry se ha quejado del trato que recibe de su familia con un solo objetivo: obtener una disculpa y ver a su padre y a su hermano hacer las paces», explicaba, añadiendo que tal vez, el modo que estaría utilizando para poder conseguirlo no sería el correcto. «Quejarse públicamente sólo empeora las cosas y en el caso de Harry eso significa que se cortan cada vez más los vínculos con su pasado», prosigue Tom.

El príncipe Harry y el rey Carlos III en una reunión en un acto en Londres. (Foto: Gtres)

La revelación del experto, recogida en un reciente artículo escrito para The Mirror, ha concluido con una breve reflexión de Quinn, el cual considera que esta petición por parte del rey Carlos III podría poner fin a la brecha que existe entre el príncipe Harry y su familia, ya que la Casa Real estaría completamente volcada y preocupada en otros aspectos, como la enfermedad que padece el monarca y su nuera, Kate Middleton.

El último viaje del príncipe Harry a Reino Unido

La definitiva crisis entre el príncipe Harry y su familia llegó con la publicación de las memorias del esposo de Meghan Markle. En las páginas de En la sombra, el hijo menor del rey compartió diferentes detalles de ámbito privado de palacio que, hasta ese momento, no habían salido a la luz, algo que diferentes medios aseguraron que no sentó nada bien entre los miembros de la corona. Sin embargo, cuando salió a la luz la enfermedad del rey Carlos III, el príncipe no dudó en trasladarse hasta Reino Unido para poder ver a su padre en un encuentro que duro apenas 40 minutos.

El Príncipe Harry con sus pulseras africanas en Londres. (Foto: Gtres)

Este mes de mayo, Harry regresó a su país natal para participar en un acto relacionado con los Juegos Invictus. Todo parecía indicar que, además de cumplir con sus compromisos profesionales, también aprovecharía para volver a visitar a su progenitor, pero nada más lejos de la realidad. Y es que según publicaron desde el periódico The Telegraph, el rey Carlos III se encontraba «demasiado ocupado» para reunirse con su hijo pequeño.