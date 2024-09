Sale a la luz el trato de favor de la policía con el hijo de Mette-Marit

Marius Borg, hijo de Mette-Marit de Noruega, continúa lidiando con la justicia tras ser detenido el pasado mes de agosto por una agresión que realizó a su pareja de 20 años y que él mismo confirmó a golpe de comunicado. «Cometí una agresión y destruí objetos en un piso bajo los efectos del alcohol y la cocaína después de una discusión», confesaba. Tras el altercado la policía detuvo al joven pero posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza. Como no podía ser de otra manera, este hecho ha puesto en el punto de mira a la Casa Real de Noruega y cada paso de Borg está siendo mirado con lupa. Tanto es así que han salido a la luz otros delitos por los que estaría siendo investigado y por los que recibió un trato a favor por parte de las autoridades.

Según ha desvelado una revista noruega, las autoridades policiales se saltaron las normas y advirtieron al primogénito de Mette-Marit que su nombre podría aparecer en alguna investigación por sus amigos, los cuales estaban acusados de tráfico de drogas. De acuerdo con estas informaciones, en septiembre de 2023 recibió la visita de dos agentes de la brigada criminal que le informaron de manera extraoficial que estaba siendo investigada una red de traficantes de droga en la que estarían involucradas parte de sus amistades y en la que él mismo podía salir afectado por la relación con los mismos.

Marius Borg Høiby, en Oslo. (Foto: Gtres)

«No tendríamos esta conversación con todo el mundo, solo lo hacemos porque eres tú», le dijo la policía al joven, según la revista Se og Hø. Como no podía ser de otra manera, estas informaciones han vuelto a situar en el centro del huracán a la Casa Real de Noruega. Por ahora, Haakon de Noruega es uno de los pocos miembros de la realeza del país mencionado que ha roto su silencio con unas breves declaraciones que enseguida han dado la vuelta a la Red: «Es un asunto serio, cuando la policía está involucrada como lo está», decía en el canal de televisión TV2. Antes de concluir añadía que no consideraba que fuera correcto que comentara nada más al respecto.

Su situación actual

Después de lo ocurrido el pasado mes de agosto, hasta ahora no se conocía ninguna medida contra el hijo de la princesa Mette-Marit. Sin embargo, en los últimos días, la abogada de la víctima confirmó en la agencia de noticias NTB que se había interpuesto una orden de alejamiento de seis meses contra él, con el objetivo de impedir así acercarse a la denunciante. La suspensión de este alejamiento tendrá lugar el próximo mes de marzo.

Marius Borg, con el príncipe Haakon de Noruega. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que en medio de esta delicada situación, Marius también ha revelado que posee problemas de adicciones: «Tengo varios trastornos mentales, lo que significa que a lo largo de mi infancia y de mi vida adulta he tenido y sigo teniendo varios desafíos. He luchado contra el abuso de sustancias durante mucho tiempo, algo por lo que he estado en tratamiento en el pasado. Ahora retomaré este tratamiento y lo tomaré muy en serio», reveló.