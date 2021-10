Los Reyes han estrenado su agenda conjunta en una de las semanas más importantes para la Casa de S.M. el Rey. A pocos días de la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias y del regreso de la Princesa Leonor a casa por unos días, Sus Majestades han retomado sus compromisos con un encuentro en el Palacio de El Pardo.

Después de viajar el pasado viernes hasta Barcelona para presidir la entrega del Premio Planeta, don Felipe y doña Letizia han asistido a la reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes, organismo del que el jefe del Estado ostenta la Presidencia de Honor y, posteriormente han compartido un al almuerzo con los Patronos del Instituto Cervantes y los Embajadores Iberoamericanos acreditados en España.

El Instituto Cervantes es la institución pública creada por España en 1991 para la promoción y la enseñanza de la lengua española y para la difusión de la cultura española e hispanoamericana. Su sede se encuentra en Madrid y en Alcalá de Henares, lugar de nacimiento del escritor Miguel de Cervantes, mientras que los centros del Instituto se reparten por cuatro continentes. Curiosamente, fue a uno de los actos de celebración del 30 aniversario de la creación del Instituto Cervantes donde Leonor acudió a su primer acto en solitario hace algunos meses.

Para esta cita, la Reina ha recuperado de su armario uno de sus looks que más titulares ha generado. Se trata de una falda de corte recto y tiro alto en color azul bebé de Hugo Boss que se ha convertido en todo un fenómeno viral entre las royals. La prenda en cuestión no solo la tiene en su armario doña Letizia, sino que también la han lucido en alguna ocasión Mary de Dinamarca y Sofía de Suecia. En el caso de la esposa de Federico, la combinó con una blusa de lunares, mientras que la de Carlos Felipe apostó por un total look en el mismo tono.

Doña Letizia la ha combinado con una blusa de manga corta en azul marino, con cuello en uve y corte oversize de la misma firma alemana. Como complementos, ha apostado por salones en print animal de Magrit, cartera a tono y su inseparable sortija dorada de Karen Hallam.

Durante el acto, Sus Majestades han compartido momentos de complicidad, tal como vienen haciendo últimamente en los actos a los que asisten juntos, especialmente hace unos días, en Barcelona, donde se les vio en la cena riendo animadamente. Pero este no ha sido el único momento curioso de la jornada sino que, doña Letizia, gran amante de la lectura, se ha mostrado especialmente interesada por el volumen Tamaño natural: el erotismo berlanguiano, de Guillermina Royo-Villanova. Un texto que hace un recorrido por las fantasías eróticas del cineasta a través de su vida y obra.

Una semana cargada de actos relevantes

Esta semana es, a la par, intensa y especial para la familia real. A partir del jueves comienzan los actos oficiales relacionados con la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias que, tras celebrarse el año pasado en el Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista, esta vez vuelven al Teatro Campoamor con algunas restricciones de aforo. Se espera además que tanto la Princesa Leonor como la Infanta Sofía estén presentes por primera vez en el concierto previo que se lleva a cabo el día anterior a la entrega de los galardones. A esto hay que sumar que el sábado, mientras los Reyes y sus hijas estarán aún en Asturias en el acto de reconocimiento al Pueblo Ejemplar de esta edición, la familia real griega celebrará en Atenas la boda religiosa de Felipe de Grecia y Nina Flohr. Un acto muy importante para el clan, ya que tendrá lugar en el mismo lugar en el que se casaron los Reyes Juan Carlos y doña Sofía y Constantino y Ana María. Se espera que al enlace asistan representantes de varias casas reales, además de la madre y las hermanas de Felipe VI.