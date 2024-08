Fue el pasado lunes cuando los Reyes Felipe y Letizia abrieron las puertas del Palacio de Marivent, la residencia estival por excelencia de la monarquía española ubicada en el núcleo turístico de Cala Mayor, en Palma de Mallorca, para la recepción a las autoridades de las Islas Baleares y una representación de la sociedad balear, que anualmente se celebra con motivo de su estancia en Palma. Un acto que si bien es sinónimo de vacaciones, no ha ido seguido de la tranquilidad propia de un descanso. Más bien todo lo contrario.

En los últimos días, la Reina Letizia ha viajado a París para apoyar al deporte español en los Juegos Olímpicos, cogiendo así el relevo de sus hijas, la princesa Leonor y Doña Sofía, que permanecieron en la capital francesa desde el pasado día 27 de julio y hasta hace escasos días. Por su parte, el Rey Felipe VI, ha participado en la primera regata de la Copa del Rey a bordo del Aifos. El monarca ha vuelto a competir en la regata como timonel del buque de la Armada Española que, después de lograr su primer podio en 2023 como subcampeón de la competida clase ORC 1, este año navega en la categoría Watches of Switzerland ORC 0.

Los Reyes Felipe y Letizia, en Mallorca. (Foto: Gtres)

A raíz de esto último, su Majestad el Rey hará entrega de los premios a los campeones de la regata de vela 42ª Copa del Rey-Mapfre, este sábado, 3 de agosto; siendo éste el último acto en la agenda oficial del monarca antes de dar comienzo, ahora sí, a sus vacaciones en familia.

Sin actividades oficiales para la próxima semana

Un viernes más, la Casa de S.M. el Rey ha hecho pública la lista de actividades previstas para la próxima semana, que destaca, principalmente, por estar vacía. Los Reyes Felipe y Letizia no tienen pendiente ningún acto oficial la próxima semana, lo que hace suponer que disfrutaran de unos días de descanso en Mallorca junto a sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Aunque eso sí, no se descarta que se desplacen en algún momento a París con motivo del evento multideportivo internacional, pues Felipe ya advirtió que la representación de la Familia Real en los Juegos Olímpicos iba a ser notoria. «Nos vamos a distribuir entre miembros de la Familia, la Reina y yo, la Infanta, la Princesa y la Reina Sofía. No estaremos posiblemente en todas, pero sí en el mayor número de pruebas posibles durante las dos semanas de Juegos», dijo el Rey Felipe VI, hace varios días.

Los Reyes Felipe y Letizia, y sus hijas, en Mallorca. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, en estos días se espera que se produzca también el tradicional posado veraniego de la Familia Real. El año pasado, los Reyes y sus hijas protagonizaron un posado en los jardines de Alfabia, en Bunyola, dentro del conjunto de la sierra de Alfabia. Un enclave, cabe recordar, declarado en 2011 patrimonio inmaterial de la Unesco, y que aparece en la literatura mallorquina de la época de la dominación árabe.