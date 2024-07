Felipe VI empieza los entrenamientos en Mallorca para la Copa del Rey de vela

Felipe VI se ha dejado ver este domingo 28 de julio entrenando en Mallorca. Está preparándose para participar en la Copa del Rey de vela, un deporte que tiene mucha presencia en la familia Borbón. Es frecuente que Juan Carlos I viaje desde Abu Dabi a Galicia para regatear y Su Majestad ha aprendido que el esfuerzo es la llave que abre todas las puertas, por eso pone tanto empeño en triunfar en la competición citada anteriormente.

Felipe VI está centrado en la Copa del Rey Mapfre y esa es la razón por la que no puede regresar a París hasta que no termine el evento deportivo. Se espera que aparezca en la capital francesa a principios de agosto, pero no hay ninguna fecha confirmada. De momento la Familia Real está representada por la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Las hijas de los Reyes de España llegaron al torneo protagonizado por Rafa Nadal y Carlos Alcaraz alrededor de las 19:00 horas del pasado sábado 27 de julio. No ocuparon el palco ni ningún lugar destacado y decidieron integrarse entre el resto de aficionados. Se sentaron en la grada y disfrutaron del tenis, demostrando así su faceta más cercana.

El Rey Felipe, navegando en Mallorca. (Foto: Gtres)

Durante el discurso que Felipe VI dio en la Embajada de España en Francia anunció que diferentes miembros de la Corona iban a asistir a los Juegos Olímpicos para apoyar al deporte español. Él tiene un compromiso en Mallorca y la Reina también debe cumplir con su agenda, por eso ha sido la heredera y la infanta quienes han apoyado a Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.

El Rey Felipe sale a navegar con el Aifos

Doña Letizia se ha convertido en uno de los miembros más influyentes de la Familia Real, por eso lleva cuatro años siendo la madrina del Atlàntida Film Festival. Este evento tiene como objetivo dar visibilidad a películas internacionales que buscan tener una mayor difusión. La presencia de la Reina es fundamental y este año coincidirá con el actor Michael Douglas, quien recibirá el ansiado galardón.

Mientras llega este momento, Felipe VI y su equipo han salido a navegar a bordo del Aifos. Su Majestad ha dedicado la mañana de domingo a esta tarea, pues uno de sus grandes objetivos es quedar en un buen puesto durante la Copa del Rey Mapfre de vela.

Vestido con la equipación oficial y mostrándose muy cercano con sus compañeros, el Rey de España se ha dejado ver en el puerto de Mallorca. El próximo lunes está previsto que protagonice una recepción oficial junto a su mujer y su madre, doña Sofía en los jardines del Palacio de Marivent.

El verano de los Reyes Felipe y Letizia

Desde que la Familia Real fijó su residencia de verano en Marivent, hay muchos paparazzi que se trasladan a Mallorca durante la temporada estival. Don Felipe y doña Letizia son dos personas muy influyentes, por eso hay competiciones por conseguir la mejor foto. La Reina, para complacer a todo el mundo, pensó que lo más inteligente era dividir las vacaciones en dos fases: las públicas y las privadas.

Este año el verano de los Reyes será distinto porque ya está en marcha la nueva temporada de los Juegos Olímpicos. Felipe VI y doña Letizia estuvieron en la inauguración, les han relevado sus hijas Leonor y Sofía y próximamente la Reina volverá a Francia.