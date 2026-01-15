El pasado martes, la Reina Sofía decidió cancelar su agenda oficial debido al empeoramiento del estado de salud de su hermana, la princesa Irene de Grecia. Mientras tanto, los Reyes han continuado con sus compromisos y después de que ayer regresaran a Valencia para participar en dos diferentes actos (uno de ellos relacionado con los afectados por la DANA), este jueves han continuado con la misma postura. Sin embargo, ha sido precisamente a lo largo de la jornada que culminaba su agenda semanal cuando han recibido la triste noticia de la muerte de Irene de Grecia.

Irene de Grecia ha fallecido a las 11:40 horas de este jueves, 15 de enero, tal y como ha informado Casa Real a través de un comunicado. Teniendo en cuenta dicho horario, se ha sabido que cuando la Reina Letizia ha comenzado a hacer frente a sus compromisos del día, no era conocedora del fallecimiento de la mencionada. Algo que no le ha ocurrido al Rey Felipe, quien ha tenido que seguir adelante con los diferentes actos organizados, sabiendo esta triste pérdida familia y haciendo gala de su gran profesionalidad ante sus peores momentos.

El Rey Felipe en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

La agenda de los Reyes

El monarca ha pasado la mañana en el Palacio de El Pardo, donde ha participado en varias audiencias. A las 10:30 horas se ha reunido con la XLV promoción del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, después ha recibido a la LVI promoción del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y ha cerrado la jornada con una representación del Consejo de la Juventud de España.

Por su parte, doña Letizia se ha trasladado hasta el CaixaForum en Madrid, donde ha participado en la inauguración del Global Caregivers Forum, organizado por UNICEF y la OMS. Este encuentro ha reunido en la capital española a gobiernos, organismos multilaterales, sector privado, líderes intelectuales, científicos, sociedad civil y figuras públicas para definir una hoja de ruta global que permita escalar programas de crianza basados en evidencias a todas las familias que los necesitan. El foro tiene como objetivo principal sentar las bases para una futura cumbre mundial y una posible resolución en la Asamblea General de la ONU, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los principios de derechos humanos.

La Reina Letizia en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

Los otros actos que ha aplazado la Reina Sofía

Hace unas horas hemos conocido que la Reina Sofía ha aplazado otra cita oficial, en este caso, de carácter internacional. Estaba previsto que a finales del mes de enero doña Sofía viajara a Miami para participar en la ceremonia de entrega de los Premios Sophia a la Excelencia, organizada por el Queen Sofía Spanish Institute. Sin embargo, según ha trascendido, este acto ha quedado aplazado hasta el mes de marzo debido a las circunstancias personales de la madre de Felipe VI.

Para doña Sofía, su hermana es una de las personas más importantes de su vida y quiere permanecer a su lado en todo momento. Así lo ha hecho desde que su salud empezó a deteriorarse, de hecho, el pasado verano ni siquiera disfrutó de las vacaciones en Mallorca porque los médicos recomendaron que la princesa Irene de Grecia no viajara. La Reina solamente estuvo en la recepción a las autoridades y miembros de la sociedad balear y regresó rápidamente a Madrid.

La infanta Cristina, la Reina Sofía y la princesa Irene en la boda de Nicolás de Grecia. (Foto: Gtres)

El fallecimiento de la princesa Irene no ha sido la única mala noticia a la que ha tenido que hacer frente doña Sofía, que antes de que terminara el año también se despidió de una de sus grandes amigas, su prima Tatiana Radziwill. Hace unos días estuvo en su funeral junto al Rey Felipe, que no ha querido dejar sola a su madre en este trance.