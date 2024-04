El Rey Juan Carlos llegará este martes a España en medio de la polémica por su fortuna

El Rey Juan Carlos llegará este miércoles 17 de abril al aeropuerto de Vigo-Peinador, desde donde pondrá rumbo a Sangenjo. Será, cuentan fuentes solventes a OKDIARIO, «a media tarde» cuando el padre del Rey Felipe VI realice el que es su décimo viaje a España desde que, en 2020, estableciera su residencia oficial y fiscal en la isla de Nurai de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes.

El anterior jefe de Estado tiene previsto participar en Sangenjo en las regatas con motivo de la segunda serie de la Liga de seis metros, cuyo primer campeonato lideró el pasado mes de marzo a bordo de su barco, el Bribón. Su amigo, el armador Pedro Campos, se convertirá de nuevo en el anfitrión del emérito en la casa que comparte en la localidad pontevedresa junto a su mujer, la astróloga brasileña Cristina Franze.

Como viene siendo habitual, Su Majestad recibe en Sangenjo la visita de familiares, como su hija, la infanta Elena, su sobrina, María Zurita, o Inés Muiños, la hija del fundador de la clínica Barraquer, Alfredo Muiños, y esposa de Josep Cusí, una de las personas más íntimas del círculo del emérito. Cuando se instala allí otra de sus aficiones es degustar la gastronomía local y sale a cenar a los restaurantes de la zona.

Juan Carlos I, con Pedro Campos y Cristina Franze. (Foto: Gtres)

Catorce millones de origen desconocido

Hay una gran expectación con la nueva estancia en nuestro país del ex monarca. En esta ocasión, Don Juan Carlos lo hace envuelto en una gran polémica sobre el origen difuso de su fortuna después de que haya sido publicado que el British Council Refugee (BCR), una organización de ayuda a refugiados políticos del Reino Unido, ha recibido más de dos millones de libras (2.334.000 euros) de donación de un fondo propiedad del historiador y exbanquero Joaquín Romero Maura, amigo del Rey y fallecido en 2022 en una residencia de ancianos de Zaragoza. El dinero procede de JRM 2004 Trust, una sociedad opaca vinculada a Juan Carlos I y creada en la isla de Jersey, un paraíso fiscal en el Canal de la Mancha, que está dotada con más de 14 millones de origen desconocido.

Juan Carlos I y parte de su familia. (Foto: Gtres)

Según el periódico El País, Don Juan Carlos donó esta fortuna al banquero. Una información que no parece haber afectado al emérito que considera que, una vez cerradas todas las causas judiciales pendientes en nuestro país, no hay motivo para viajar a menudo a España, donde estuvo hace tan solo unos días. El monarca no se quiso perder la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con su sobrina nieta, Teresa Urquijo Moreno, celebrada el sábado seis de abril. El viernes cinco de abril, cenó con su amigo Miguel Arias, propietario del restaurante Flanigan de Mallorca. El domingo siete de abril, almorzó en Zarzuela. Y el lunes ocho de abril asistió al funeral de su sobrino, Fernando Gómez-Acebo, fallecido el uno de marzo a los 49 años. Tras la misa, puso rumbo a Ginebra, donde pasa algunas temporadas para estar más cerca de España. Un paraíso nevado donde vive su hija, la infanta Cristina, y que visita a menudo una de sus mejores amigas, Marta Gayá.

Juan Carlos I durante el funeral de Fernando Gómez-Acebo en Madrid. (Foto: Gtres)

Además de los días 20 y 21 de abril, Don Juan Carlos tiene previsto participar en todas las regatas que están previstas este año en el Club Náutico de Sangenjo los días 17, 18 y 19 de mayo, 14, 15 y 16 de junio y 12, 13 y 14 de julio. Su estancia más extensa en Galicia será en septiembre. Durante los días 27, 28 y 29 de septiembre, participará junto al Bribón en la regata «Rey Juan Carlos I» y del 30 de septiembre al 5 de octubre lo hará en el Campeonato de Europa de 6 Metros. Sin embargo, parece que en esta ocasión poco se hablará de sus resultados náuticos. El origen de su fortuna vuelve a estar en el tablero de juego.