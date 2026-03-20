Los Reyes don Felipe y doña Letizia viajan este viernes a Roma para mantener un encuentro con el Papa León XIV. Casi un año después de que Sus Majestades asistieran a la misa de inauguración de su pontificado, ahora van a ser recibidos por el Santo Padre en el Vaticano. Un encuentro que se va a producir pocos meses antes de la visita de León XIV a España, prevista para junio. Un viaje histórico porque va a ser la primera visita de un papa a España en tres lustros, después de la de Benedicto XVI en 2011. El propio Felipe VI invitó a León XIV a nuestro país tras su breve encuentro el pasado año.

Aprovechando esta visita a Roma, don Felipe va a tomar posesión como protocanónigo de la Basílica de Santa María la Mayor, en la que está enterrado el Papa Francisco. Esta basílica es una de las basílicas papales que goza de derechos de extraterritorialidad, tal como se recoge en el Tratado de Letrán de 1929 firmado entre la Santa Sede y el Reino de Italia, a cuyo frente estaba entonces el rey Víctor Manuel III.

Los Reyes Felipe y Letizia con el Papa León. (Foto: Casa Real)

La basílica, además, está estrechamente ligada a la monarquía española desde los tiempos de Carlos I, aunque también los Reyes Católicos contribuyeron a ella. Es la primera iglesia consagrada a la Virgen María en Occidente y se convirtió en una especie de puente entre Roma y la Corona española en un tiempo en el que la capital italiana era el epicentro del poder espiritual de la cristiandad y la monarquía hispánica era la mayor defensora del catolicismo.

Protocanónigo de Santa María la Mayor

El monarca va a tomar posesión de este título cuyo origen se remonta al siglo XVII cuando el Papa Inocencio X, a raíz de una solicitud de Felipe IV, instituyó la Obra Pía de Santa María la Mayor. Un acuerdo por el que se celebraban oraciones y actos litúrgicos en honor de la Corona a cambio de una renta anual. Desde entonces, los siguientes monarcas españoles se han convertido en benefactores del templo y han contribuido a la realización de obras de restauración y mejora.

Don Felipe y doña Letizia con el Papa Francisco. (Foto: Gtres)

Para Felipe VI, este trámite está pendiente desde su proclamación en 2014 y se trata de un rol meramente simbólico que refleja la devoción de la Corona española a la Virgen María. Es un título honorífico, un reconocimiento histórico que refuerza la protección de España al templo. Al protocanónigo se le reserva una silla especial en la zona del coro y ejerce un papel protector formal que aparece definido en las bulas Hispaniarum Regum (siglo XVII) e Hispaniarum Fidelitas (Pío XII, 1953).

Rey de Jerusalén y Rey Católico

A raíz de esta visita a Roma merece la pena recordar dos de los títulos que ostenta Felipe VI y de los que rara vez se habla ya que la Constitución de 1978 le reconoce únicamente como Rey de España. Felipe VI es heredero de numerosos reinos y señoríos históricos que no tienen validez constitucional, pero que forman parte de su legado. Entre ellos están los títulos de Rey Católico y Rey de Jerusalén.

El título de Rey Católico es una distinción histórica vinculada a la Corona española que se remonta al siglo XV. En 1496, el Papa Alejandro VI concedió en el título de Reyes Católicos a Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón mediante una bula. Lo hizo por su férrea defensa de la fe católica tras la culminación del proceso de la Reconquista. Este título hereditario pretendía dar a la monarquía hispánica un estatus equivalente al de Rey Cristianísimo que ostentaban los reyes de Francia.

Los Reyes Felipe y Letizia en Roma. (Foto: Gtres)

La relación del título de Rey de Jerusalén con la monarquía española se remonta al siglo XVI, pero no tiene ningún tipo de soberanía oficial. El Reino de Jerusalén surgió tras la Primera Cruzada, cuando el hermano de Godofredo de Bouillon aceptó la Corona. Sin embargo, el reino cayó a finales del siglo XIII.

El título pasó a Nápoles y Sicilia y quedó vinculado a este trono. Fernando el Católico adquirió el título tras la conquista de Nápoles y Sicilia y desde entonces ha sido heredado por todos los reyes españoles. Como ya hemos dicho, no tiene poder real, pero sí que se reconoce en algunos actos. Por ejemplo, en el funeral de Simon Peres en 2016 Israel dio precedencia a Felipe VI.

La Reina Letizia vestida de blanco en Roma. (Foto: Gtres)

Además de estos dos títulos, don Felipe también es Rey de Castilla, de León, de Navarra, de Toledo, de Aragón, de Granada, de Galicia, de Valencia, de Jaén, de Murcia, de las Islas Canarias, de las Islas y Tierra Firme del Mar Océano, de Córdoba, de Algeciras, de las Indias Orientales y Occidentales, de los Algarves, de las Dos Sicilias, de Mallorca y Menorca, de Sevilla y de Cerdeña. El monarca también ostenta varios títulos históricos como conde de Habsburgo, archiduque de Austria, señor de Vizcaya y duque de Milán, entre otros.