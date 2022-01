La Carroza Dorada no volverá a pisar las calles de Holanda, al menos, de momento. Así lo ha confirmado de manera oficial el Rey Guillermo, que ha anunciado el nuevo destino del mítico carruaje en el que tantas veces hemos visto a los Reyes actuales y a sus predecesores. Tal como ha asegurado el monarca, la carroza volverá a usarse cuando el país “esté listo”. “Nuestra historia tiene muchos momentos de los que estar orgullosos. Al mismo tiempo, también ofrece algunos de los que podemos aprender para reconocer errores y evitarlos en el futuro. No podemos reescribir el pasado, pero podemos intentar entenderlo juntos”, ha dicho el Rey en relación al mensaje colonial de la carroza. “No tiene sentido condenar y descalificar lo que ha sucedido a través de la lente de nuestro tiempo”, ha asegurado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Koninklijk Huis (@koninklijkhuis)

El monarca considera que sacar de la circulación la carroza no es la respuesta final a la cuestión: “la simple prohibición de objetos y símbolos históricos ciertamente tampoco es una solución”, pero que es mejor que esté guardado hasta que “Holanda esté lista. Y ese no es el caso ahora”, ha dicho. “Todos los ciudadanos de este país deberían poder sentirse iguales y tener oportunidades justas. Todos deben poder sentirse parte de lo construido en nuestro país y sentirse orgullosos de ello. También los holandeses con antepasados ​​que no fueron libres en el Este o el Oeste”, ha recalcado el soberano.

El carruaje, elaborado en madera de teca y cubierto por pan de oro, fue un regalo del pueblo de Ámsterdam a la Reina Guillermina por su ascenso al trono en el año 1898, aunque la monarca la estrenó en su boda en 1901. Desde entonces, la han utilizado en sus bodas tanto su hija, la Reina Juliana, como su nieta, la Reina Beatriz, así como los actuales Reyes. En uno de sus laterales, la carroza tiene un tríptico del pintor holandés Nicolaas van der Waay que representa un supuesto tributo de las colonias, en el que se aprecia a varios hombres y mujeres, habitantes de colonias holandesas, cargados y arrodillados ante una mujer blanca sentada en un trono. Ella representa a Holanda y ellos a los esclavos de las colonias. Un mensaje que, a la luz de los valores actuales, no resulta muy apropiado.

Los entonces príncipes Máxima y Guillermo la utilizaron después de su enlace el 2 de febrero de 2002 en la Catedral Nueva de la ciudad. Este carruaje ha sido usado en numerosas ocasiones por soberanos holandeses, como en el Día del Príncipe o la ceremonia de inauguración del Parlamento. La última vez que vimos la Carroza Dorada fue en 2015 y después se retiró para su restauración y exposición en el Museo de Ámsterdam en una muestra que está a punto de concluir.

No es esta la única carroza que está a disposición de los Orange. La familia también puede recurrir a la Carroza de Cristal, que fue terminada en el año 1826 para el Rey Guillermo I. Este carruaje por ahora no se ha visto envuelto en polémicas, ya que únicamente tiene pintado el escudo real en las puertas.