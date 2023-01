La noche del 5 de enero y el día 6 son, en España, dos de las jornadas más mágicas del año para los más pequeños. La llegada de los Reyes Magos pone fin a la temporada navideña con una de las celebraciones más especiales, sin lugar a dudas. Al igual que en el resto de hogares, también al Palacio de la Zarzuela, hogar de los Reyes don Felipe y doña Letizia, llegan Sus Majestades de Oriente, aunque este año, al igual que el pasado, la Princesa Leonor no estará en Madrid para este día.

Una jornada en la que, además de abrirse regalos, también suele coincidir con el inicio de la agenda de la Casa de S.M. el Rey que, este año, ha comenzado antes con el viaje de don Felipe a Brasil para los actos con motivo de la Toma de Posesión del nuevo presidente, Lula da Silva. Sin embargo, este 6 de enero, don Felipe y doña Letizia presiden en el Palacio Real el solemne acto de la Pascua Militar, un día después del cumpleaños del Rey Juan Carlos, que acaba de cumplir una cifra redonda, 85 años.

Tradicionalmente, además, tras la Pascua Militar, los Reyes y sus hijas suelen acudir a casa de Jesús Ortiz, padre de la Reina, para disfrutar de una merienda y abrir los regalos que los Reyes Magos hayan dejado allí pero, este año, la Princesa Leonor se ha tenido que reincorporar antes a las clases en el Atlantic College en Gales, donde cursa el último año del Bachillerato Internacional. El año pasado tampoco pudo estar en España para esta fecha tan especial.

A pesar de que a día de hoy las hijas de los Reyes ya son mayores y que la Familia Real no acude a las tradicionales cabalgatas del día 5, hubo un tiempo en el que sí lo hacían. No solo ellos, sino también la Infanta Elena con sus hijos, la Infanta Cristina con su familia o, echando la vista más hacia atrás, los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía con sus tres hijos cuando eran pequeños. Una tradición familiar que ha hecho que don Felipe siempre haya visto a los Reyes Magos muy de cerca. De hecho, cuando tenía la edad de su hija mayor y acababa de empezar su formación militar -algo que se espera que haga pronto la Princesa-, él mismo no tuvo reparos en disfrazarse de uno de los magos de Oriente.

Fue en el mes de diciembre del año 1985, cuando el entonces Príncipe de Asturias tenía 17 años y se encontraba en la Academia de Zaragoza, donde había ingresado pasado el verano. Durante las celebraciones navideñas, don Felipe se animó a disfrazarse de rey mago para amenizar las fiestas. «Don Felipe pudo vestirse ‘anticipadamente’ de Rey, en este caso, Gaspar», contaba el que fuera tutor del hijo de don Juan Carlos y doña Sofía, José Antonio Alcina en su libro Felipe VI: La formación de un Rey. En aquel momento el Príncipe ya tenía agenda propia y participaba en numerosos actos oficiales. De hecho, unas semanas antes se había reunido con el sultán de Omán y estaba a punto de jurar la Constitución ante las Cortes Generales.

Este año no tendrá que vestirse de rey mago, pero queda en el aire si quizás cuando la Princesa Leonor comience su formación militar, quizás se presente ante ella una oportunidad similar y sorprenda siguiendo los pasos de su padre en una cuestión tan entrañable.