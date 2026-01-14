La Familia Real española atraviesa un momento delicado, marcado por la frágil salud de la princesa Irene de Grecia, hermana pequeña de la Reina Sofía, quien a sus 83 años enfrenta un delicado estado físico y cognitivo que preocupa a todos sus familiares. Irene, conocida por su carácter afable y cercano, ha vivido en los últimos meses situaciones especialmente duras, como la reciente muerte de su prima segunda y confidente, la princesa Tatiana Radziwill. Una dura pérdida que se suma al fallecimiento en 2023 de su hermano, el rey Constantino de Grecia, y que ha supuesto un duro varapalo tanto para la princesa como para doña Sofía.

Durante años, Irene de Grecia se ha mostrado como un pilar afectivo dentro de la familia, especialmente para sus sobrinos, y su presencia ha sido clave en la vida de la reina Sofía y de los hijos de esta. A pesar de su salud delicada, su influencia y cariño siguen siendo palpables entre todos los miembros del clan real.

Este contexto familiar contrasta con la agenda institucional del Rey Felipe VI, que mantiene sus compromisos internacionales pese a la situación. El monarca viajó recientemente a París, donde fue recibido en el Palacio del Elíseo por el presidente Emmanuel Macron y la primera dama, Brigitte Macron. Durante la visita, don Felipe participó en un almuerzo oficial y, posteriormente, se trasladó al Palacio de Versalles para inaugurar la exposición El Gran Delfín, hijo de rey, padre de rey y nunca rey, dedicada a Luis de Francia, primogénito de Luis XIV y padre de Felipe V, primer Borbón en reinar en España. La exposición reconstruye la vida del Gran Delfín a través de 250 obras, algunas inéditas, procedentes de museos como el Prado y Patrimonio Nacional, destacando su papel como figura central en la historia compartida de Francia y España. La visita subraya la proyección cultural e histórica del Rey Felipe, incluso en momentos delicados para su familia más cercana.

El Rey Felipe VI en Francia. (Foto: Gtres)

Mientras el Rey cumple con sus compromisos oficiales, la Reina Sofía ha decidido aplazar sus actos públicos para permanecer junto a Irene de Grecia. La Emérita, profundamente unida a su hermana pequeña, ha mostrado cómo los lazos familiares y el apoyo mutuo son prioritarios en estos momentos. Desde hace años, la salud de Irene ha ido deteriorándose, y la reina ha adaptado su agenda para no separarse de ella en circunstancias difíciles. Este gesto refleja la importancia del cuidado familiar en la vida de la realeza, y cómo figuras como Irene, aunque discretas, siguen siendo un eje emocional para quienes las rodean.

Irene de Grecia nunca se casó ni tuvo hijos, pero siempre ha ejercido un rol cercano y protector con sus sobrinos, tanto griegos como españoles. Entre los miembros de la Familia Real española es cariñosamente conocida como ‘Tía Pecu’, apodo que refleja su carácter peculiar y entrañable. Su presencia ha sido especialmente significativa para Felipe VI y las infantas Elena y Cristina, quienes han compartido con ella numerosos momentos familiares y experiencias cercanas. El afecto hacia Irene demuestra cómo, más allá de la institucionalidad de la corona, el soporte emocional y los vínculos familiares son esenciales en tiempos de dificultad.

La agenda de Felipe VI en Francia

Felipe VI ha iniciado su agenda internacional de 2026 con un viaje a París, marcado por un perfil institucional y cultural que refuerza la presencia española en Europa. A su llegada, el monarca fue recibido en el Palacio del Elíseo por el presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera dama, Brigitte Macron, con quienes compartió un almuerzo de trabajo. Este encuentro refleja la continuidad de la diplomacia bilateral entre España y Francia, combinando el componente político con la proyección cultural, en lo que la Casa Real denomina «diplomacia blanda» como instrumento de interlocución y proyección internacional dentro de la Marca España.

Emmanuel Macron y la primera dama, Brigitte Macron, junto a Felipe VI. (Foto: Gtres)

Por la tarde, Felipe VI se desplazó al Palacio de Versalles para visitar la exposición antes citada. La muestra permanecerá abierta hasta el 15 de febrero de 2026 y se ha organizado con la colaboración del Museo del Prado y de Patrimonio Nacional, que han prestado piezas clave como el retrato de Luis de Francia pintado por Hyacinthe Rigaud y un par de cómodas conservadas en el Palacio de la Zarzuela.

La estancia del monarca en París se enmarca también en un calendario europeo más amplio. Próximamente, Felipe VI tiene previsto acudir a Estrasburgo para intervenir ante el Parlamento Europeo junto al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en el marco de la conmemoración de los 40 años de la adhesión de España a las Comunidades Europeas.