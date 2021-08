Continúa la agenda privada del Rey Felipe en Palma de Mallorca. Después de recibir ayer al presidente del Gobierno en el tradicional despacho que cada año se celebra a comienzos del mes de agosto en el Palacio de Marivent, hoy Su Majestad ha hecho un parón en sus actividades institucionales para presidir un acto en el Real Club Náutico de la ciudad. Su Majestad ha presidido el izado de bandera con motivo del V Centenario de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que se conmemora este año.

Acompañado de algunos de los miembros de la tripulación del AIFOS500, con quienes participa este año en la regata de la Copa del Rey de Vela, el jefe del Estado se ha mostrado muy sonriente en este acto, que no se encontraba anunciado en las actividades oficiales previstas para estos días por la Casa de S.M. el Rey. Vestido con unas bermudas de color claro, un polo con el logo de la embarcación de la que ejerce como patrón, abarcas y gafas de sol polarizadas, don Felipe se ha mostrado muy sonriente durante todo el acto, que se ha celebrado a primera hora de la mañana, poco antes del inicio de la competición.

En esta ocasión no ha estado acompañado ni por la Reina Letizia ni por sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Mientras que a doña Letizia la vimos el pasado domingo en la clausura del Atlántida Film Festival, en su primer acto público en la isla y su primera aparición tras la muerte de su abuela, Menchu Álvarez del Valle, a Leonor y a Sofía todavía no se las ha podido ver en público desde que llegaran a Mallorca hace unos días. Está previsto, no obstante, que esta tarde, la familia real al completo visite

el Centro de Interpretación del Paraje Natural de la Sierra de Tramontana y el Santuario de Lluc. Un acto que sustituirá al tradicional posado de verano que hasta ahora se ha llevado a cabo en el Palacio de Marivent o en La Almudaina en una ocasión.

La 39 edición de la Copa del Rey de vela comenzó a principios de esta semana y la primera de las jornadas finalizó con un buen resultado para el equipo de don Felipe, que este año compite en un barco diferente, después de que se haya devuelto en Swan50.

Por el momento no se han confirmado más actividades previstas para la familia real durante los días en los que permanecerán en Mallorca, más allá de la recepción a las autoridades baleares y de la entrega de los trofeos de la Copa del Rey, que tendrá lugar este fin de semana y a la que, por ahora, solo se ha confirmado la presencia del Rey.