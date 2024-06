La plaza de toros de Madrid -la primera del mundo- celebra hoy la tradicional Corrida de la Prensa con un cartel que ha levantado mucha expectación y con la plaza llena. Cartel de ‘no hay billetes’. El Rey Felipe acude a Las Ventas -llega en coche a las 18.48 horas-, viste traje gris claro, y saluda sonriente a las autoridades.

En el Palco Real está acompañado este año por Francisco Rivera Ordóñez como asesor taurino.

El Rey. (Foto: Gtres)

El pasado año el Rey estuvo en la Corrida de la Prensa con Paco Ojeda en la barrera del 9. Y el anterior, en la Beneficencia. Una tarde calurosa y soleada en la capital. El apoyo del Rey es clave para el sector del toro que lo agradece con una sentida ovación al monarca cada vez que acude a la plaza. Es el tercer año consecutivo que acude a Las Ventas. Entra el Rey y el público aplaude y toda la plaza en pie escucha el Himno Nacional.

El Rey saluda a la Presidenta de la Comunidad de Madrid a su llegada hoy a Las Ventas. (Foto: Gtres)

El monarca saluda desde el Palco con Rivera, Isabel Díaz Ayuso y María Rey. Siete en punto de la tarde. «Que defienda a España como lo necesitamos», dice Paco Ureña al Rey en el brindis. «Va por usted y por la Monarquía y por España», dijo Borja Jimenez en su brindis al Rey en el segundo toro de la tarde.

Francisco Rivera y María Rey, entre otros, esperan en Las Ventas la llegada de Felipe VI. (Foto: Gtres)

Año importante

En el Palco Real, el ministro Luis Planas. El ministro de Cultura, el antitaurino Urtasun ha evitado la cita. Para Francisco Rivera este año está cargado de emociones. Pues se cumple en septiembre el 40 aniversario de la muerte de su padre, -abrió seis Puertas Grandes de Madrid-, y su hija Cayetana es la imagen del cartel de la Feria de San Isidro 2024, además de participar en ONETORO TV con su amiga Berenice Lobatón en un reportaje con Borja Jiménez y José Mercé. Hoy además, se ha anunciado que no se dará La Goyesca de Ronda, una corrida que tanto le gusta y de la que es fundadora la familia Ordóñez, este septiembre.

El Rey con Francisco Rivera. (Foto: Gtres)

Buen cartel como corresponde. Toros de Victorino para el mano a mano. Paco Ureña, mimado de la afición madrileña, y Borja Jiménez, el torero sevillano que Las Ventas quiere ver. Una tarde de famosos en los toros también. Ortega Cano, Manolo Moles, Juan del Val, son los primeros en llegar junto a Isabel Díaz Ayuso.

Por tradición

Una de las más largas tradiciones de la Asociación de la Prensa de Madrid es la Corrida de la Prensa, cuya primera edición se celebró el 12 de junio de 1900 -solo cinco años después del nacimiento de la Asociación- en el antiguo coso de la Puerta de Alcalá.

El Rey el año pasado en Las Ventas. (Foto Gtres)

Salvo en seis ocasiones (1930, 1937, 1991, 1993 y, debido a la pandemia, 2020 y 2021), la Corrida de la Prensa se ha dado puntualmente cada año en Madrid; incluso en tres ocasiones (1938, 1963 y 1985) se celebraron dos corridas de la prensa el mismo año. Desde el año 1995, se celebra a finales de mayo o principios de junio, dentro del programa de la Feria de San Isidro, aunque fuera del abono de la misma.

Historia

Paco Ureña resultó vencedor de la Oreja de Oro de la APM, concedida el pasado año por votación popular, con motivo del centenario del trofeo taurino. La Infanta Elena entregó al diestro la Oreja de Oro, en un evento celebrado el 11 de octubre.

Es en 1977 cuando Los Reyes de España acuden por primera vez a la Corrida de la Prensa. El Rey se convirtió desde entonces en un asiduo a este festejo igual que su madre, Doña María de las Mercedes Borbón y Orleans.

Infanta Elena de Borbón entrega la ‘Oreja de Oro’ a Paco Ureña el pasado octubre. (Foto: Gtres)

En el año 2016, no pudo acudir el Rey: el Rey Felipe, que en un principio confirmó su asistencia, no pudo finalmente presidir el festejo, ya que tuvo que acudir al funeral de Estado por las víctimas del terremoto de Ecuador. Don Felipe presidió el festejo desde una barrera del 9. En 2018 era la primera vez que podía hacerlo como Rey, desde 2014.

El Rey el año pasado con Paco Ojeda y Miquel Iceta. (Foto: Gtres)

El Rey Felipe VI, el pasado año presidió la tradicional Corrida de la Prensa desde una barrera del tendido 9, acompañado por Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte; Juan Caño, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), y el maestro Paco Ojeda, que ejerció de asesor taurino.

