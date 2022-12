Felipe VI, la evolución de un Rey a través de sus mensajes de Navidad

Este sábado, el Rey Felipe se enfrenta a uno de los días más importantes del año. Una Nochebuena más, a las 21:00 horas, se emite el tradicional Mensaje de Navidad de S.M. el Rey. Será la novena vez que el monarca se dirija a los españoles desde que en el año 2014 asumió la jefatura del Estado y se comprometió a impulsar una monarquía renovada para un tiempo nuevo.

En un momento complicado a todos los niveles no solo para la Corona, sino para la población general, en el ámbito de la institución, la Princesa Leonor cada vez tiene un mayor peso, como sucesora y garante de continuidad. El 2023 será decisivo a este respecto, dado que la heredera cumple la mayoría de edad. Por este motivo cabe esperar que, entre otras cuestiones, el Rey haga algún tipo de mención a este tema en sus palabras. Un discurso especialmente difícil para Felipe VI, dada la coyuntura social y política de los últimos tiempos, que obliga a medir cada palabra.

A la espera de escuchar el tradicional mensaje, repasamos los detalles de las alocuciones de Felipe VI en una fecha tan señalada en los últimos ocho años, desde diciembre de 2014 hasta 2021, año en el que comenzamos a ver la luz al final del dramático túnel de la pandemia.

Desde su proclamación en el año 2014, han sido diferentes los entornos que el jefe del Estado ha escogido para su mensaje de Navidad, pero la sala de audiencias que está junto a su despacho en el Palacio de la Zarzuela ha sido la que más se repite. Un entorno en el que se llevan a cabo muchos de los compromisos del monarca y que da una sensación de cercanía. Otras estancias del Palacio también han servido de escenario, quizás por la idea de proximidad, como uno de los salones que eligió en su primer mensaje o la sala de decoración moderna que escogió el último año.

En 2014, don Felipe apostó por una pequeña las sala de estar, desde la que dirigió su primer mensaje de Navidad a los españoles sentado en un sofá y rodeado de fotografías familiares. Un discurso en el que el jefe del Estado habló de los retos del futuro, pero no faltaron las referencias al Rey Juan Carlos. El monarca hizo un llamamiento a la unidad en un momento crítico por la situación en Cataluña, pero también hizo una pequeña alusión a la situación de su hermana, la Infanta Cristina, en medio del escándalo por el caso Nóos.

En 2015, Felipe VI cambió Zarzuela por el Salón del Trono del Palacio Real, en un gesto con el que se buscaba mostrar la grandeza de España. Ha sido, hasta la fecha, la única vez que el Rey ha pronunciado el mensaje de Navidad desde este entorno y el único en el que le hemos visto sin barba. Un año después, en 2016, el monarca volvió a Zarzuela, pero escogió colocarse delante la mesa de su despacho, con el cuadro de Carlos III, su monarca preferido a la espalda.

Desde 2017 hasta 2020, la sala de audiencias de la planta superior del Palacio de la Zarzuela. Fue precisamente en 2017 cuando pudimos ser testigos de algunos de los entresijos de cómo se graba el mensaje, gracias a los vídeos que la Casa de S.M. el Rey distribuyó con motivo del 50 cumpleaños de don Felipe. No obstante, ha ido cambiando la ubicación en este escenario, una de las ocasiones, con los jardines del Palacio como fondo, en 2018.

En 2019 no faltaron las referencias a la Princesa Leonor, en el año de su debut en Oviedo, así como los guiños al quinto aniversario de la proclamación del monarca. No obstante, la gran sorpresa llegó el pasado año, cuando don Felipe apostó por una sala nunca vista hasta la fecha, con decoración moderna y minimalista. Ahora queda esperar a ver si este año sigue en esta línea o no.