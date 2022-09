El Rey Felipe ‘evita’ un encuentro con la Infanta Cristina y Urdangarin

El Rey Felipe estrenaba el pasado viernes su agenda en este nuevo curso después de las vacaciones de verano. El monarca participaba en una serie de audiencias militares en el Palacio Real este vienes, en el primero de sus actos oficiales después del parón del verano. Sin embargo, don Felipe tuvo que trasladarse el sábado hasta Jaca, para rendir despedir a Eduardo Roldán.

Audiencia del Rey a un grupo de coroneles y capitanes de navío, tras haber sido designados para asumir el mando de distintas unidades militares. https://t.co/oAfqQKfOEy pic.twitter.com/YYsZrGa8wP — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) September 2, 2022

Tal como han informado algunos medios locales, el monarca acudió el sábado por la tarde al tanatorio de Jaca para despedir al que fuera director de la estación de Candanchú y dar el pésame a la familia. Eduardo Roldán falleció el viernes en la Clínica Universitaria de Navarra -la misma en la que murió don Juan de Borbón- a consecuencia de una enfermedad degenerativa. Don Felipe llegó al tanatorio de Jaca poco antes de las 19:00 horas. Se trató de una visita privada, fuera de agenda, en la que el monarca pudo transmitir sus condolencias a la familia de Roldán, una de las figuras clave en el desarrollo de los deportes de nieve en nuestro país. En esta ocasión, don Felipe llegó sin doña Letizia, a la que no se verá en público hasta este martes, cuando retome su agenda oficial.

En las imágenes que ha publicado el Heraldo de Aragón se ve a don Felipe a las puertas del tanatorio, donde fue recibido por la viuda de Roldán y su hijo Patrick. El monarca se fundió en un abrazo con ella y estuvo conversando durante un rato. Don Felipe estuvo acompañado por su primo, Konstantin de Bulgaria, padrino de la Infanta Sofía.

El Rey estuvo en torno a media hora en el tanatorio, pero no pudo acudir al funeral, que se celebró este domingo por la tarde en la Catedral de Jaca. Una despedida a la que no faltaron las Infantas Elena y Cristina, además de Iñaki Urdangarin y dos de sus hijos. Un reencuentro público entre doña Cristina y su todavía marido después de haber estado juntos unos días en verano y tras la visita del Rey Juan Carlos a Ginebra, de la que no han trascendido muchos detalles.

Don Felipe no ha sido el único ha querido dar el pésame a la familia de Eduardo Roldán. Mientras que el monarca viajó a Jaca el sábado, el domingo se pudo ver a las Infantas Elena y Cristina en la catedral de la ciudad. Además, Iñaki Urdangarin, que también mantenía una estrecha relación con Roldán, acudió a la despedida, en el primer encuentro público de la pareja desde los últimos acontecimientos. El encuentro entre doña Cristina y su ex pareja fue distendido, aunque a Urdangarin se le pudo ver secándose las lágrimas de los ojos, ya que mantenía una buena amistad con el fallecido. Según ha trascendido, tras el funeral, Urdangarin estuvo tomando algo con sus hijos.

Una figura clave

Eduardo Roldán ha sido uno de los rostros más importantes del panorama nacional en lo que respecta a los deportes de invierno. Nacido en San Sebastián, llegó a Candanchú a finales de la década de los años sesenta y fue director de la estación hasta 2015.

Roldán era amigo personal del Rey Juan Carlos, a través del cual forjó su relación con otros miembros de la Familia Real. A pesar de la ausencia del padre de Felipe VI en la despedida al deportista, en el tanatorio se pudo ver tres coronas de flores. Una de los Reyes, otra de don Juan Carlos y doña Sofía y una tercera de las Infantas Elena y Cristina. Eduardo Roldán fue el responsable de iniciar a los tres hijos de los anteriores Reyes en la práctica del esquí.

Roldán, de ochenta y tres años, ingresó en el hospital el pasado verano por una serie de problemas de cadera derivados de una enfermedad degenerativa. Su estado se agravó en el último mes, hasta su fallecimiento este viernes. Se ha comentado que Iñaki Urdangarin incluso le ha visitado en alguna ocasión en los últimos tiempos.