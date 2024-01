La ‘despejada’ agenda del Rey Felipe y la Reina Letizia la próxima semana

La Casa de S.M. el Rey ha hecho públicos los compromisos previstos para la Familia Real de cara a los próximos días, aunque todavía el Rey Felipe no ha cerrado su agenda en esta semana. De hecho, el monarca pasará el fin de semana fuera el Palacio de la Zarzuela, dado que va a viajar a Guatemala para los actos con motivo de la Toma de posesión del presidente electo, César Arévalo de León.

Los Reyes junto a la princesa Leonor en la inauguración de la XV Legislatura. / Gtres

Una cita importante en la agenda de Felipe VI, ya que nunca suele faltar a este tipo de compromisos, que lleva realizando desde su etapa como príncipe de Asturias, para afianzar los lazos de nuestro país con Iberoamérica. Se espera que, en el futuro, sea la princesa Leonor la que tome el relevo en estos viajes.

El viaje del Rey Felipe VI a Guatemala coincide, en el tiempo, con los actos del relevo en el trono en Dinamarca, después de que la reina Margarita anunciase el pasado día 31 de diciembre su abdicación de manera inesperada.

La princesa Leonor en la Pascua Militar. / Gtres

Este 14 de enero, el actual heredero, el príncipe Federico, y su esposa, Mary Donaldson, se convertirán en los nuevos reyes de Dinamarca, en una ceremonia de proclamación discreta y solemne, muy en la línea de cómo fue la proclamación del Rey Felipe VI en el año 2014. De hecho, a diferencia de lo que ocurrió en Reino Unido con la coronación del rey Carlos III el pasado mayo o del caso de la proclamación del Rey Guillermo Alejandro de Holanda en el año 2013, no hay convocados invitados internacionales.

Una semana con poca cobertura

Ya el martes, será doña Letizia la que dé el pistoletazo a su agenda. La Reina participará en Madrid en una reunión de trabajo de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), con la que está muy comprometida desde hace años. El miércoles, don Felipe retomará su actividad en la capital tras el viaje a Guatemala en el Palacio Real, donde varios miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en España le presentarán sus Cartas Credenciales. En este caso, el Rey recibirá al embajador de la República Italiana, al embajador de Vietman, al embajador de Mozambique, al Embajador de la República Checa y a las embajadoras de Turquía y Costa Rica.

Mientras que el jueves no consta ningún tipo de compromiso oficial, el viernes, don Felipe cerrará sus compromisos oficiales en el Palacio de la Zarzuela, presidiendo el acto de jura o promesa del nuevo Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

El Rey Felipe VI en un acto oficial. / Gtres

A pesar de que, en apariencia, esta semana los Reyes don Felipe y doña Letizia no tienen muchos actos oficiales, esto no significa que no vayan a estar volcados en otro tipo de compromisos. De hecho, lo habitual en estos casos es que Sus Majestades se dediquen a lo que se conoce como ‘trabajo de despacho’ y que resulta fundamental para que el resto de actividades se desarrollen de manera adecuada.