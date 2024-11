El rey Carlos III ha hecho una peculiar solicitud a Stanley Tucci. El padre del príncipe de Gales quiere que el intérprete se haga cargo del menú de una cena que tiene la intención de ofrecer en una de sus residencias más especiales, su casa de campo en Gloucestershire, Highgrove House. A pesar de que Tucci es uno de los actores más destacados del panorama internacional y de que ha participado en películas como Los juegos del hambre o El diablo se viste de Prada, lo cierto es que además tiene experiencia como divulgador gastronómico. Quizás debido a su ascendencia italiana -sus padres son del país mediterráneo- y a su pasión por los temas relacionados con la alimentación.

Ha sido él mismo el que ha revelado la petición del monarca en unas declaraciones a un conocido medio de comunicación británico. Según ha contado Stanley Tucci, Carlos III tiene pensado ofrecer una cena privada en su casa de campo para celebrar las relaciones diplomáticas entre Reino Unido e Italia. El rey tiene prevista una visita a Italia junto a su esposa.

El rey Carlos III en su casa de campo. (Foto: Gtres).

El actor ha contado algunos detalles del encargo del monarca: “No es que vaya a estar en la cocina preparando la comida, pero el embajador italiano vino a mí y me dijo que iba a dar una cena y que al rey Carlos III le gustaría que participara. Así que voy a encargarme del menú”, ha revelado el periódico The Telegraph, que ha podido hablar con el actor.

Tal como ha explicado, Stanley Tucci tiene la intención de contar con la ayuda de un prestigioso chef italiano, Francesco Mazzei, originario de Calabria. Precisamente de esa zona procede su familia. En cuanto al menú, está previsto que se sirvan varios platos, entre ellos, cerdo asado, calabaza y col, así como otras delicias propias de la temporada de invierno. Sobre los postres o las bebidas todavía no se sabe nada en concreto.

Stanley Tucci en un estreno. (Foto: Gtres).

A pesar de que, como es lógico, no ha contado la fecha en la que se celebrará la cena ni tampoco ha dicho nada de la lista de invitados sí que se sabe que será en los meses de invierno, puesto que ha comentado que las especialidades que pondrá en la mesa del monarca se elaborarán con alimentos de esta estación. El padre del príncipe de Gales es un firme defensor de los productos de temporada y de proximidad, y no apoya en ningún caso que se traigan alimentos de fuera si no es estrictamente necesario, sobre todo, para evitar la contaminación y los desplazamientos que repercuten en el medio ambiente.

El rey Carlos III con Stanley Tucci. (Foto: Gtres).

Aunque en esta ocasión el rey Carlos III ha solicitado los servicios de Stanley Tucci con un objetivo muy concreto, lo cierto es que el monarca y el intérprete han coincidido ya en algún acto en el pasado y han podido charlar de manera animada. Por ejemplo, en un compromiso de una de las organizaciones benéficas del jefe del Estado, The Prince’s Trust.