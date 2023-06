El conmovedor baño de masas de la Reina Letizia que ha marcado sus primeras horas en Colombia

Nadie duda del compromiso de la Reina Letizia con la ayuda humanitaria. Siempre que tiene oportunidad y que su agenda oficial se lo permite, la consorte aprovecha para viajar hacia algunos de los puntos del planeta más desfavorecidos con el objetivo de echar una mano en todas las tareas en las que se requiera. Es por ello que, en esta última ocasión, la esposa de Felipe VI ha viajado hasta Colombia, donde tiene previsto pasar tanto la jornada del martes como la del miércoles 14 de junio para conocer el trabajo que la Cooperación Española lleva realizando en este país desde hace décadas en áreas como la de la salud, la de la gobernabilidad e igualdad de género, la de desarrollo cultural y la de la seguridad alimentaria.

La primera parada de la madre de la Princesa Leonor era Cartagena de Indias, donde era recibida a pie de pista por la Primera Dama de la República en cuestión. Ya en ese momento, la periodista demostraba estar plenamente volcada con la causa al lucir un pantalón cargo en color arena, unas botas de montaña, camisa blanca y chaleco de cooperante; dejando así de lado los elegantes outfits de los que suele hacer gala en las distintas apariciones públicas que protagoniza.

No ha sido hasta esta misma mañana cuando doña Letizia ha dado pistoletazo de salida a sus quehaceres en Colombia, comenzando con una reunión de trabajo con el Centro de Formación de la Cooperación Española. Un momento de lo más especial en el que la Reina pudo descubrir una placa conmemorativa de su visita, la cual marcará un antes y un después en el país. Como no podía ser de otra manera, el embajador de España en Colombia no quiso dejar pasar la oportunidad de dedicar unas bonitas palabras a la invitada para después proceder a profundizar en un diálogo abierto en el que la Reina ha lucido radiante, estando atenta en todo momento a las palabras de todos los allí presentes.

Sin embargo, el momento más emotivo del día llegaba cuando la madre de la infanta Sofía se desplazaba hasta el barrio de Villahermosa en el que, junto a la Primera Dama, visitaba el programa de abastecimiento de agua potable y saneamiento domiciliario. Una visita en la que la Reina ha podido escuchar las explicaciones pertinentes sobre unos paneles del proyecto y de los trabajos realizados para después visitar una exposición de los emprendimientos locales, dirigiéndose después a unas viviendas donde ha podido comprobar las mejoras realizadas para el abastecimiento de agua potable y saneamiento con ayuda del proyecto. Un paseo en el que la consorte era recibida con la mayor de las ilusiones por algunos de los ciudadanos. Tanto es así, que la nuera de la Reina Sofía ha podido interactuar con algunos de ellos para preguntarles sobre sus rutinas mientras se relacionaba también con los más pequeños con un sinfín de carantoñas.