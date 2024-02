Hace unos días, los Reyes don Felipe y doña Letizia posaron para la prestigiosa fotógrafa Annie Leibovitz para unas imágenes encargadas por el Banco de España con motivo del décimo aniversario de la proclamación del monarca. Aunque ahora lo habitual es que los jefes de Estado posen para los fotógrafos, hubo un tiempo en el que la labor de inmortalizar a los miembros de la Familia Real y a otros mandatarios destacados era una tarea que se encargaba a destacados artistas como es el caso de los pintores.

Los Reyes con Annie Leibovitz. / Gtres

Por ejemplo, Velázquez o Goya fueron los encargados de representar a las familias de algunos de los monarcas más importantes de nuestra historia. Obras como Las Meninas o La Familia de Carlos IV han llegado hasta nuestros días como testimonio gráfico de cómo eran las Familias Reales en su época.

Aunque ahora es menos frecuente que se hagan este tipo de retratos, el cuadro de Las Meninas de Velázquez ha servido de base para una curiosa reinterpretación, poniendo el foco en los miembros de la Familia Real y de la Familia del Rey.

Se trata de una obra del pintor Juan Antonio Romero, que ha compartido en su perfil público el resultado de su trabajo y los detalles de cómo surgió la idea de partir de uno de los cuadros más famosos de Velázquez para ‘adaptarlo a la época actual’.

En la obra original, Diego de Velázquez retrató a la infanta Margarita de Austria, pero en el cuadro aparecían, además del propio autor, otras figuras destacadas de su familia. Junto a la hija de Felipe IV sus meninas, María Agustina Sarmiento e Isabel de Velasco, mientras que sus padres observan la escena y aparecen reflejados en un espejo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Antonio Romero (@jar_artist)

En la reinterpretación que ha llevado a cabo Juan Antonio Romero, la protagonista es la Reina Sofía. De hecho, él mismo explica en un post que ha compartido en su perfil en las redes sociales que la idea del cuadro surgió como homenaje a la madre de Felipe VI y para presentar su trabajo al Concurso de Pintura y Escultura Reina Sofía, aunque finalmente no ha sido seleccionado.

La Reina Sofía en un posado oficial. / Gtres

«Con la humildad de un aprendiz de artista me decidí a presentar una obra al 59 Concurso de Pintura y Escultura Reina Sofía del 2024 que organiza la AEPE. Se me ocurrió hacer un homenaje a la Reina Sofía y a la familia real actual, pintando una interpretación muy personal del espectacular cuadro de Las Meninas de Velázquez», comienza diciendo el autor.

Según recalca Juan Antonio, ha llevado a cabo un diseño de los personajes con la edad que ha considerado oportuna para la composición, al tiempo que el vestuario tiene cierto aire de época. En el cuadro aparece la Reina Sofía vestida como en uno de sus retratos oficiales, con un perro a los pies y rodeada de sus nietos. Froilán como dándole una patada al perro -un labrador negro, como el que tienen los Reyes en Zarzuela- y los tres hijos de doña Cristina vestidos como en la boda de los Reyes don Felipe y doña Letizia. La princesa Leonor y la infanta Sofía, ataviadas con los estilismos del día de la proclamación de su padre, mientras que Irene también viste de azul y en una edad similar. Victoria de Marichalar es la única que aparece con un look más actual y a una edad más cercana a la que tiene ahora mismo, es más, incluso lleva un móvil en la mano, un detalle que hace referencia a su faceta como influencer.

Los Reyes delante del cuadro de ‘Las Meninas’. / Gtres

No faltan en la imagen los Reyes don Felipe y doña Letizia, al fondo, reflejados en un espejo, mientras que Juan Carlos I aparece al fondo, asomándose en la puerta. También está en la escena el pintor Diego de Velázquez, como si fuera él el encargado de inmortalizar a la familia.

Rechazado por la AEPE

A pesar de que el cuadro no ha entrado a concurso, el autor no ha dudado en felicitar a los seleccionados: «He recibido la notificación de la AEPE de que NO ha sido seleccionado para la exposición en la Casa de Vacas del Retiro, así que ya os lo puedo mostrar. Otra vez será!! Enhorabuena a los seleccionados!!», ha escrito el artista. No obstante, ha anunciado que, próximamente estará expuesto en Mahely Espacio Creativo, para todos aquellos que quieran verlo de cerca.