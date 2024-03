Los Reyes don Felipe y doña Letizia se toman un descanso coincidiendo con la Semana Santa. La Casa de S.M. el Rey ha confirmado la lista de actividades previstas para los próximos días y solamente la Reina Sofía tiene compromisos. Algo que no resulta extraño si se tiene en cuenta que el próximo día 28 de marzo, tanto la princesa Leonor, como la infanta Sofía, tendrán vacaciones en la Academia General Militar de Zaragoza y en el Atlantic College de Gales, y podrán regresar a casa para disfrutar de unos días de descanso.

La Reina Sofía, en Tenerife / Gtres

A pesar de que los Reyes no tienen actos previstos en estos días, la que sí tiene varios compromisos es la Reina Sofía. La madre de Felipe VI se trasladará hasta Mallorca este lunes, para participar en una de las citas ineludibles de su agenda. Doña Sofía presidirá el concierto anual de Pascua a beneficio de ‘Projecte Home Balears’, una organización que ofrece tratamientos para que las personas drogodependientes puedan vivir una vida libre de adicciones, y con la que lleva muchos años implicada.

No será el único compromiso de la Reina Sofía en esta Semana Santa. La madre del monarca tiene otra cita pendiente en Málaga, eso sí, no como parte de la agenda de la Casa de S.M. el Rey, ya que no aparece como tal. Doña Sofía estará en Málaga el día 28, Jueves Santo, para presidir el desembarco de La Legión y el posterior traslado del Cristo de la Buena Muerte.

La Reina Sofía, en una procesión en Mallorca. / Gtres

Será la primera vez que la Reina Sofía acuda a la Semana Santa de Málaga aunque, lo cierto, es que en el pasado, don Felipe estuvo en esta procesión. Fue en 1996, cuando aún era príncipe de Asturias. Más allá de esta cita, no es extraño ver a doña Sofía en alguna procesión, por ejemplo, en Mallorca, donde el pasado año acudió, junto a la princesa Irene de Grecia, ala Procesión del Cristo de la Sangre.

Sin planes para Semana Santa

La princesa de Asturias ha estado volcada en su formación castrense desde el pasado mes de agosto y, en las últimas semanas, ha estado realizando unas maniobras especiales de instrucción y adiestramiento. La heredera tendrá vacaciones desde el 28 de marzo hasta el 5 de abril, fecha en la que tendrá que reincorporarse en Zaragoza.

En el caso de la infanta Sofía, la hija menor de los Reyes está cursando el Bachillerato Internacional en el Atlantic College de Gales, donde tendrá que regresar el 7 de abril.

La Familia Real, en Chinchón. / Gtres

No se tiene constancia de los planes de la Familia Real para estos días, de hecho, no se espera, en principio, que los Reyes se trasladen a Mallorca para la tradicional misa de Pascua el 31de marzo, como sí hacían otros años.

El pasado año, justo coincidiendo con la Semana Santa, don Felipe, doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, visitaron por sorpresa la localidad madrileña de Chinchón, donde pudieron ser testigos de una de las tradiciones de la zona, la Pasión Viviente. Habrá que esperar a ver si este año se produce alguna otra salida privada.