El pasado día 31 se conocía la noticia de la muerte de Benedicto XVI. Desde hacía varios días había saltado la alarma por el estado de salud del Papa Emérito, hasta el punto de que el desenlace se esperaba más pronto que tarde. En las últimas horas, cientos de personas se han acercado hasta la capilla ardiente del anterior Pontífice para darle el último adiós, mientras desde el Vaticano se organizan las exequias por el Papa Emérito. Unos funerales que, según se ha dicho, serán solemnes, pero sobrios. No hay que olvidar que se trata de una situación insólita, ya que no existen antecedentes en los que un Papa enterrará a otro y, además, tras la muerte de Benedicto XVI tampoco va a haber un cónclave, sino que ya hay otro Pontífice en el cargo. En este escenario, será el Papa Francisco el que despida a Benedicto XVI en un funeral que se celebrará el 5 de enero, esto es, al quinto día de su muerte.

Una celebración para la que ya se está preparando todo, especialmente en lo que respecta a la seguridad. De hecho, se ha confirmado que se cerrará el espacio aéreo sobre la plaza de San Pedro. Tras el funeral, los restos del Papa Emérito descansarán en la cripta, bajo la basílica de San Pedro. Varias fuentes apuntan a que podrían ubicarse en la tumba de Juan Pablo II, ya que sus restos fueron trasladados a la superficie de la basílica en 2011. Asimismo, por expreso deseo de Benedicto XVI, en la lápida solo figurara su nombre.

A pesar de que se trata de un funeral sobrio, se espera la presencia de representantes de varias casas reales. Este lunes por la tarde, el Palacio de la Zarzuela confirmaba la asistencia de la Reina Sofía en representación de la Casa de S.M. el Rey. Los Reyes don Felipe y doña Letizia justo inauguran su agenda el día 6 con la Pascua Militar.

No obstante, doña Sofía no será la única royal que acuda a las exequias. A la espera de alguna confirmación más, al funeral de Benedicto XVI no van a faltar representantes de las grandes monarquías católicas europeas. Es el caso de Bélgica, con los Reyes Felipe y Matilde -no se sabe si quizás también acudirán los Reyes Alberto y Paola, aunque es poco probable-, así como Luxemburgo o Liechtenstein. En el caso de estos dos últimos, de Luxemburgo, es probable que acudan los Grandes Duques, Enrique y María Teresa, mientras que de Liechtenstein lo harán el príncipe Alois y la princesa Sofía. También cabe esperar a Alberto de Mónaco y su esposa que, recientemente además, se reunieron en El Vaticano con el Papa Francisco.

En los funerales del Papa Juan Pablo II, en el año 2005, también hubo representantes de las Familias Reales que no son católicas, ya que la Ciudad del Vaticano también es un Estado, y por lo tanto participaron en la ceremonia de despedida de un jefe de Estado. En este caso, Benedicto XVI ya no es jefe de Estado, por lo que no cabe esperar una gran reunión a este respecto, en términos de protocolo.