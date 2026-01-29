La reina Máxima de los Países Bajos ha tenido que cancelar un compromiso oficial debido a un problema de salud, una noticia que ha sorprendido a la opinión pública tras su reciente viaje a Nueva York. Máxima, reconocida por su incansable agenda y su implicación en proyectos de carácter social y financiero, regresó de la Gran Manzana tras participar en varias reuniones como Asesora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Inclusión Financiera para el Desarrollo (UNSGSA). Durante su estancia en la ciudad estadounidense, la Reina mantuvo encuentros estratégicos con el personal de la UNSGSA y con Alexander de Croo, director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en los que se abordaron temas relacionados con la inclusión financiera, la seguridad y la sostenibilidad económica a nivel internacional.

El viaje a Nueva York había sido breve, de apenas dos días, pero intenso, y no parecía presagiar que Máxima regresaría a los Países Bajos con problemas de salud. A su llegada a la residencia oficial en el Palacio de Huis ten Bosch, en La Haya, se constató que presentaba síntomas de gripe, en un momento en que los casos de esta enfermedad habían superado los niveles habituales en el país. Debido a esto, la reina decidió posponer su participación en la clausura del programa «Ayuda con las deudas para todos», organizada en Róterdam, un acto de gran relevancia dentro de su labor como presidenta honoraria de la Fundación Financieel Gezond Nederland (SFGN). Según han explicado desde la Oficina de Información del Gobierno, Máxima consideró «una gran lástima» no poder estar presente, subrayando que se trata de un tema que forma parte importante de su agenda social y financiera.

La reina Máxima de Holanda a su llegada a un acto oficial. (Foto: Gtres)

A pesar de este contratiempo, se espera que su baja sea temporal y que pronto pueda retomar sus compromisos oficiales. Para este viernes, la reina tiene programada una visita a Purmerend, un municipio neerlandés en el que se centrará en evaluar la calidad de vida de los residentes y conocer de primera mano los proyectos comunitarios que buscan mejorar la seguridad, la sociabilidad y el bienestar de los barrios. En esta visita, Máxima recorrerá un centro juvenil donde se destaca la importancia del trabajo preventivo con los jóvenes, conversará con entrenadores de instalaciones deportivas sobre iniciativas de inclusión y seguridad, y conocerá espacios comunitarios donde los vecinos se reúnen para organizar actividades culturales y recreativas.

Más allá de la recuperación inmediata de la Reina, la agenda real mantiene otros compromisos importantes. Entre ellos, destaca un viaje a Milán junto al rey Guillermo, para asistir a los Juegos Olímpicos de Invierno. La pareja real participará en la ceremonia inaugural, visitará la Villa Olímpica y apoyará a los atletas neerlandeses, en un evento cargado de simbolismo, dado que el monarca formó parte del Comité Olímpico Internacional durante quince años. La princesa Amalia también estará presente tras completar su exigente entrenamiento militar general, que combina formación táctica y académica, demostrando la implicación de la familia real en actividades de relevancia nacional e internacional.

Máxima de los Países Bajos es conocida por su dedicación y su capacidad para combinar compromisos nacionales e internacionales sin descuidar su papel en causas sociales. Este pequeño paréntesis debido a la gripe no hará sino reforzar la atención sobre su figura, mostrando que incluso las agendas más exigentes requieren de pausas y cuidados personales. La Reina se encuentra actualmente descansando en Huis ten Bosch, recuperando fuerzas para continuar con sus proyectos, tanto en el ámbito local como en la esfera global, donde su influencia en la inclusión financiera y en iniciativas sociales sigue siendo muy significativa.