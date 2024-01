La Reina Letizia, follower de incógnito de Victoria Federica

Una de las grandes asignaturas pendientes de la Familia Real es la gestión de los perfiles públicos en las redes sociales. Mientras que otras monarquías tienen varias cuentas en X, Instagram y YouTube, la Casa de S.M. el Rey solo cuenta con un perfil oficial en X y un canal en la plataforma especializada en vídeos. Una cuestión que hace que limita bastante la interacción con los seguidores y que deja a don Felipe y a doña Letizia a bastante distancia de otros royals en esta materia, como pueden ser, por ejemplo, los príncipes de Gales o los reyes de Holanda.

Con la mayoría de edad de la princesa Leonor se ha producido un verdadero furor por la figura de la heredera, hasta el punto de que se ha llegado a hablar de ‘Leonormanía’. Una situación que genera un clima idóneo no solo para promocionar a la princesa de Asturias, sino también para buscar nuevas formas de interacción con las generaciones que van a marcar la pauta en los próximos años. Sin embargo, por el momento, desde la Casa de S.M. el Rey no tienen pensado dar pasos al respecto, aunque no es algo que se descarte de cara al futuro.

Sin lugar a dudas, Instagram y otras plataformas como TikTok se han convertido, a día de hoy, en una de las formas preferidas de los más jóvenes para comunicarse unos con otros y también para estar informados. Por ejemplo, se sabe que durante la jura de Bandera de la princesa Leonor el pasado mes de octubre en la Academia General Militar de Zaragoza, su hermana, la infanta Sofía, escogió precisamente esta plataforma para seguir en directo el acto.

Aunque no existen perfiles oficiales de ningún miembro de la Familia Real en Instagram o TikTok -sí de miembros de la familia del Rey, como María Zurita o Victoria Federica de Marichalar-, esto no significa que los Reyes no estén pendientes de lo que ocurre en las redes sociales.

De hecho, tal como ha confirmado el portal Monarquía Confidencial, doña Letizia cuenta con una cuenta privada en la red con la que sigue, por ejemplo, la actividad de su sobrina, Victoria Federica y, probablemente también la de Carla Vigo. Algo que no es de extrañar ya que la esposa de Felipe VI siempre ha tenido una actitud muy importante en la profesión de periodista, esto es, ganas de saber y conocer más.

Fuentes cercanas a la Casa Real han confirmado al citado portal que la Reina recurre a esta cuenta en su tiempo libre y navega en la red de incógnito: «Dispone de una cuenta personal, a través de la cual está al tanto de la actualidad. No figura su nombre para evitar ser reconocida, y ni tampoco aparece una foto en el perfil, pero está al tanto de lo que se publica en la red», aseguran.

Las mismas fuentes comentan que, entre otras cuestiones, una de las cosas que la Reina sigue más de cerca son, precisamente, los eventos en profesionales a los que asiste su sobrina Victoria Federica. Asimismo, han dejado claro que la Reina visita las redes por mera curiosidad, como parte de su tiempo libre.

La hija de la infanta Elena se ha convertido en uno de los rostros más destacados del panorama nacional y tiene un perfil abierto en la red, donde comparte detalles sobre si día a día, fotos con amigos y actos en los que participa. Al estar abierto, su perfil es accesible para cualquiera, de manera que no hay que formar parte de su red de contactos para poder ver los posts que publica.