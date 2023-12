Carla Vigo sin censura: de su discusión con Victoria Federica a su opinión sobre Jaime del Burgo

Aunque Carla Vigo tiene relación directa con la Familia Real, ya que es sobrina de la Reina Letizia, la joven siempre ha intentado vivir su vida ajena a los protocolos y lujos de palacio. Sin embargo, en más de una ocasión, diferentes momentos de su vida han acaparado gran parte de los titulares del país, donde en la mayoría de las ocasiones surge la misma incógnita sobre qué tipo de relación mantiene con los actuales Reyes de España y sus hijas, la infanta y la princesa heredera. Pese a que en la mayoría de sus intervenciones se ha mostrado reacia a contar detalles al respecto, Carla ha decidido dar un paso al frente en su última entrevista y ha roto su silencio.

Carla Vigo en una entrevista con Ricky Garcia/ YouTube

La joven ha concedido una entrevista a Ricky García para su canal de YouTube, donde ha hablado sin tapujos sobre algunos de los miembros de su familia y la relación que mantienen a día de hoy con ellos. «Nunca he pedido ayuda y no me la han dado», comienza a explicar. Continúa señalando que es completamente consciente de que la agenda que tienen que cumplir por su papel en la sociedad es muy ocupada, por lo que entiende que no puedan estar llamándola todo el tiempo, aunque confiesa que sí que lo ha echado de menos en alguna ocasión.

Con sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, mantiene una buena sintonía, aunque las etapas que viven actualmente en la Academia Militar y en Gales, respectivamente, han hecho que su contacto no sea tan habitual como antes. No obstante, ha dejado claro que su relación continúa siendo buena.

Carla Vigo en un evento en Madrid/ Gtres

Con quien no sigue manteniendo una buena amistad es con Victoria Federica, sobrina política de su tía Letizia y prima hermana de la heredera al trono y la infanta. Tal y como ella misma ha confesado, en un principio sí que se llevaban bastante bien, pero tuvieron un rifirrafe por un chico que terminó distanciándolas. «Ella estaba saliendo con un torero, no me acuerdo cuál. Y yo con ese torero hablaba, porque me caía bien. Una vez le puse un comentario en las redes. Algo así como, ‘me parece demasiado listo para ser torero’. Y claro, a Victoria con lo que le gustan los toros se cabreo un montón y me dejó de hablar», comentaba.

Su opinión sobre Jaime del Burgo

Al mismo tiempo, son muchos los que quieren saber su opinión acerca de los distintos frentes abiertos que mantiene la monarquía y Ricky Martín ha aprovechado su conversación con Clara para preguntarle acerca de lo que opina sobre lo ocurrido con Jaime del Burgo en los últimos días. El que fue su tío político ha protagonizado titulares de la crónica social tras publicar unos tuits, el pasado domingo, junto a un selfies de la Reina Letizia delante de un espejo, acompañado de un texto que, a simple vista, parece estar escrito por ella misma.

Este paso en las redes sociales ha provocado un gran revuelo mediático del que Carla prefiere no pronunciarse demasiado: «Supongo que ha visto que la está liando muchísimo y los ha borrado. […] No he hablado con mi familia de esto pero a mí me ha hecho gracia», confiesa.