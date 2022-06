La Reina Letizia recupera su look más ‘cañero’ para una importante cita

Un día después de acudir a una reunión del Patronato de la Fundación FAD Juventud, institución privada y sin ánimo de lucro y de carácter benéfico-asistencial, la Reina Letizia ha continuado con sus compromisos profesionales para cerrar la semana a tan solo un mes y unos días de comenzar sus tradicionales vacaciones en Palma de Mallorca. Esta vez, Su Majestad ha presidido la entrega de los galardones de la II edición de los Premios Retina Eco, organizados por Prisa Media en colaboración con la consultora Capgemini, con el fin de premiar los mejores proyectos del año 2021 en el ámbito de la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad haciendo uso de la tecnología. El acto, que ha comenzado bien entrada la tarde ha tenido lugar en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

Su Majestad ha entregado los citados galardones a los cinco mejores proyectos ejecutados en el año 2021 con impacto en la lucha contra el cambio climático y que, además, promuevan la innovación corporativa en el ámbito de la sostenibilidad. Dichos reconocimientos han sido seleccionados de entre más de 100 candidaturas y fueron anunciados el pasado 9 de junio.

Esta vez, la consorte ha sorprendido con un look de lo más cañero que no ha pasado desapercibido. Con la bajada de temperaturas que hay estos días en la capital, doña Letizia ha recuperado de su extenso vestidor un vestido-kimono de efecto polipiel en color negro con cinturón integrado, escote en pico y mangas acampanadas, que ya estrenó en 2019 de la firma sueca & Other Stories. Concretamente, escogió este modelito para la inauguración de ARCOmadrid, feria en la que suele apostar por estilismos algo más atrevidos.

Como calzado, la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía ha optado por unas elegantes sandalias negras. Como no podía ser de otra manera, ha lucido su inseparable sortija dorada de Karen Hallam, pieza que le regaló el Rey Felipe VI. Esta vez, doña Letizia ha llevado el cabello suelto con la raya a un lado y unas ondas poco marcadas para dar así algo de volumen a su cabello.

Los galardonados

Los reconocimientos de esta edición han recaído en Green & Digital Hydrogen Mallorca, coliderado por Acciona Energía, Enagás, IDAE y Cemex ha recogido el premio en la categoría Generación Verde. El proyecto de eficiencia energética de Mahou San Miguel-Verallia ha obtenido el galardón Consumo Eficiente. El apiario solar de Endesa, un trabajo pionero de apicultura que contribuye al desarrollo sostenible de la comunidad local, ha ganado en la categoría de Ecosistema Sostenible. La turbina de presión intermedia para un motor de combustible 100% sostenible, de ITP Aero, recibirá el reconocimiento en Movilidad Inteligente, y el trabajo de la planta de reciclado de plásticos PET multicapa, de Repetco, ha obtenido el premio en la categoría Pyme Premio Generación Verde concedido a proyectos innovadores y de base tecnológica que reducen emisiones mediante la generación de energías limpias y renovables, su distribución y transporte o su almacenamiento, así como al autoconsumo y la generación distribuida.