Letizia vuelve a visitar París. La Reina pondrá rumbo a la capital francesa, este miércoles, para apoyar a los deportistas olímpicos españoles en los Juegos Olímpicos 2024, tomando así el relevo a sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes se encuentran en la sede parisina desde el pasado sábado. Con este viaje, la esposa del Rey Felipe VI interrumpirá sus vacaciones en Palma después de haber recibido a la sociedad balear en la tradicional recepción del Palacio de Marivent, la residencia estival por excelencia de la monarquía española ubicada en el núcleo turístico de Cala Mayor, en la tarde del pasado lunes; y de acudir a la gala de clausura del 14 edición del Atlántida Film Fest.

El propio Felipe VI anunció en la embajada de España en Francia que la Familia Real se turnará para apoyar a los atletas olímpicos durante el tiempo que duren los Juegos Olímpicos. «Nos vamos a distribuir entre miembros de la Familia, la Reina y yo, la Infanta, la Princesa y la Reina Sofía», explicó refiriéndose a las competiciones. «No estaremos posiblemente en todas, pero sí en el mayor número de pruebas posibles durante las dos semanas de Juegos», añadió. Y dicho y hecho. En los tres días que Leonor y Sofía llevan en París, las jóvenes han apoyado a España en waterpolo, natación, hockey hierba, vóley playa, esgrima, balonmano y tenis de mesa. Asimismo, también han visitado la villa olímpica, recorriendo sus instalaciones junto a algunos deportistas y voluntarios.

Por el momento, no han trascendido demasiados detalles acerca de la visita de la Reina Letizia a París -no sabemos en qué competiciones estará presente-, si bien es probable que esté de regreso en Mallorca para el fin de semana. El sábado, día 3 de agosto, el Rey Felipe VI hará entrega de los premios a los campeones de la regata de vela 42ª Copa del Rey-Mapfre que este año ha rebasado el techo de inscritos con más de 120 equipos. La competición ha arrancado este martes, de modo que el monarca ha vuelto a competir en la regata como timonel del buque de la Armada Española que, después de lograr su primer podio en 2023 como subcampeón de la competida clase ORC 1, este año navega en la categoría Watches of Switzerland ORC 0.

Sea como fuere, lo cierto es que desde que comenzaron los Juegos Olímpicos, la Reina Letizia ha viajado a París en una ocasión. La natural de Oviedo estuvo en la ceremonia de inauguración del evento multideportivo internacional organizado bajo la supervisión del Comité Olímpico Internacional, que se celebró en la Plaza del Trocadero. Después de ausentarse en la recepción que el presidente Macron y su esposa ofrecieron en el Palacio del Elíseo -en la que estaba confirmada su presencia-, Doña Letizia sí que acompañó al Rey Felipe VI a la ceremonia inaugural. Lo hizo ataviada con un favorecedor diseño en estampado floral en tonos negros, blancos y grises de la firma Carolina Herrera, de largo midi, con falda de vuelo y escote corazón con tirantes anchos que estrenó el pasado año en la inauguración de la Galería de las Colecciones Reales.