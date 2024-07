Del Museo del Louvre al Palacio del Elíseo. La residencia oficial del presidente de la República Francesa ha sido el escenario de la recepción que se ha celebrado esta tarde, apenas dos horas antes del comienzo de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París. Emmanuel y Brigitte Macron han ejercido de anfitriones de una cita a la que han asistido numerosos rostros conocidos del mundo del deporte, autoridades y, por supuesto, representantes de las Casas Reales de Europa. Entre ellos, el Rey Felipe, los reyes de Dinamarca, los reyes de los Belgas o los príncipes de Mónaco.

La ausencia de la Reina Letizia

Una recepción en la que estaba prevista la presencia de la Reina Letizia, aunque finalmente no ha acompañado al Rey Felipe VI, que ha llegado en solitario al Palacio del Elíseo, después de participar en una audiencia con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Por ahora, no se han hecho públicos los motivos de la ausencia de la Reina, aunque ella no ha sido la única que no ha estado en la recepción.

El Rey Felipe VI, con los Macron en París. (Foto: Gtres)

Tampoco ha participado en la cita la reina Máxima de Holanda. El monarca estuvo este jueves en la cena ofrecida en el Museo del Louvre, y no ha faltado a la recepción de los Macron, donde se le ha visto charlando con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. No obstante, la presencia de su esposa y de sus dos hijas mayores, las princesas Amalia y Alexia, estaba confirmada para la ceremonia de inauguración a orillas del río Sena.

Pasarela de estilo

A pesar de la ausencia de la Reina Letizia, han sido muchas las royals que no se han perdido esta recepción, en la que la primera dama de Francia ha derrochado elegancia y sofisticación con un elegante estilismo en color tostado firmado por la que es su marca de cabecera, Louis Vuitton.

Los reyes de Dinamarca, en París. (Foto: Gtres)

Entre las royals que han desfilado por la alfombra roja colocada a las Puertas del Palacio del Elíseo se encontraban la reina Mary de Dinamarca, Matilde de los Belgas, María Teresa de Luxemburgo o Charlene de Mónaco.

La esposa del rey Federico ha apostado por un discreto conjunto de pantalón blanco y blusa roja, como guiño a la bandera de su país. La reina de los Belgas ha preferido un vestido de color rojo claro, casi coral, a la altura de la rodilla, con botones en el escote y manga francesa.

Los príncipes Alberto y Charlene de Mónaco, en París. (Foto: Gtres)

Por su parte, María Teresa de Luxemburgo se ha decantado por una combinación de pantalón negro y chaqueta con estampado floral, mientras que la princesa Charlene ha mostrado su imagen más ‘coquette’, con un jumpsuit en un blanco hielo, casi gris perla, con complementos plateados, en concreto, bolso de Louis Vuitton. Junto a ella, el príncipe Alberto de Mónaco no ha dudado en lucir un conjunto de pantalón blanco y chaqueta roja, en homenaje a los colores del Principado.

Por la alfombra roja también han pasado, entre otros muchos, el emir de Qatar con la jequesa, el presidente del COI y su esposa, así como Jill Biden, que se encuentra en París apoyando al equipo estadounidense.