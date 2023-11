El menú saludable que ha comido la Reina Letizia en el almuerzo con sus antiguos compañeros

No hace demasiados días que hablábamos de la Reina Letizia por su viaje de Estado junto a Felipe VI a Dinamarca. Un desplazamiento que adquirió un protagonismo inesperado tras la publicación de las imágenes de Federico de Dinamarca junto a Genoveva Casanova. Sin comerlo ni beberlo, los Reyes se vieron envueltos en la gran polémica en lo que va de año. Sin embargo, eso ha quedado atrás y esta semana la agenda real se vuelve a desarrollar con normalidad en España. Unas horas después de ser la artífice de la gran sorpresa a su amiga Sonsoles Ónega, doña Letizia se ha vuelto a poner el mono de trabajo.

La consorte ha empezado a tachar tareas de su planning semanal este martes. Por delante, dos importantísimos compromisos con el periodismo en forma de entrega de premios. No es ningún secreto que a la asturiana le hace una ilusión especial volver a estar en corrillos con los que fueron sus compañeros de profesión. Su mirada, sus sonrisas y la complicidad con sus ex colegas no mienten. Por más que hayan pasado dos décadas de su renuncia lógica a sus labores en la comunicación, el gen periodístico no se esfuma jamás. Los más puristas dirán que periodista no se hace, sino que se nace.

Doña Letizia, en los Premios Internacionales de Periodismo 2023 / Gtres

Sea como fuere, lo acreditado es que la Reina Letizia se ha desplazado este martes 14 de noviembre al Museo Nacional del Prado. En la zona del Claustro ha tenido lugar la XXI edición de los Premios Internacionales de Periodismo del diario El Mundo. Su Majestad ha presidido la entrega de galardones a la Mejor Labor Periodística a Carlos Dada, director de El Faro, y a la Libertad de Prensa a la columnista turca Ece Temelkuran.

Por las instalaciones de la excelente galería de arte se han dejado ver unos 150 personas y autoridades. El caldo de cultivo era la tensión y la preocupación por la situación política actual que vive el país. Entre los rostros conocidos, destacaron la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte; el secretario general del PP, Elías Bendodo; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; Esperanza Aguirre; Rocío Monasterio, así como los embajadores de Japón, Takahiro Nakamae, Reino Unido, Hugh Elliot, Polonia, Anna Sroka y de Israel, Rodica Radian-Gordon.

Isabel Díaz Ayuso, en el mismo evento que la Reina Letizia / Gtres

Todo esto para contarles que tras los actos protocolarios, los invitados han podido disfrutar de una comida a cuyo menú ha tenido acceso este digital en exclusiva por fuentes de toda solvencia, y de la que la Reina Letizia ha formado parte.

El almuerzo constó de tres platos principales. El primero eran unas alcachofas, un producto local en temporada temprana (otoño) y que cada vez se está colando con más fuerza en la gastronomía, llevada al plato de múltiples maneras. Además, es un alimento muy del gusto de Letizia. Como segundo, los asistentes han podido degustar pescado, concretamente lubina, un pez muy apreciado y utilizado en la alta cocina. También hubo un dulce de postre para que los invitados se fueran con un agradable sabor de boca. Un menú poco calórico y altamente saludable, ideal para una persona como la Reina Letizia, que siempre cuida al máximo su alimentación.

La Reina Letizia vestida de rojo. / Gtres

Vestida con un dos piezas rojo de Carolina Herrera, doña Letizia ha disfrutado de un pequeño flashback que le ha hecho teletransportarse por unas horas a sus tiempos como periodista. La próxima vez que se deje ver será dentro de unas horas, en un acto organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA sobre la innovación como clave para combatir la pobreza digital.