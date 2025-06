Los Reyes Felipe y Letizia han acudido este viernes al acto de clausura del Curso académico 2024/2025 del Colegio de Europa, con motivo de la celebración del 75º aniversario de esta prestigiosa institución. La ceremonia se ha celebrado en el Real Teatro Municipal de Brujas, ciudad que alberga desde 1949 la sede principal de este centro de estudios de posgrado especializado en Derecho, Economía y Ciencia Política con enfoque europeo. Durante el evento, Sus Majestades han presidido la clausura de la Promoción Jacques Delors, integrada por unos 400 alumnos procedentes de más de 50 países, seleccionados entre los mejores por los ministerios de Asuntos Exteriores de las distintas naciones europeas. El Colegio de Europa es conocido por formar a futuros líderes y expertos que desempeñan un papel clave en la construcción y el desarrollo de la Unión Europea.

Ha sido alrededor de las 14:00 horas cuando los Reyes han hecho acto de presencia en el lugar, siendo recibidos con gran entusiasmo por la comunidad académica, autoridades locales y estudiantes del Colegio de Europa. A su llegada al Real Teatro Municipal de Brujas, Don Felipe y Doña Letizia han sido saludados con calurosos aplausos y muestras de respeto, marcando el inicio de una ceremonia cargada de simbolismo y emoción.

Los Reyes Felipe y Letizia en un acto en Brujas. (Foto: Casa de S.M. el Rey)

En la agenda de los Reyes no figura ningún encuentro con Felipe y Matilde de Bélgica, un detalle que ha llamado la atención, especialmente por la buena sintonía que mantienen ambas parejas reales. Aunque los monarcas belgas no tienen compromisos oficiales este viernes, todo indica que están centrados en los preparativos de su inminente viaje a Chile, previsto para el próximo lunes. La familia real belga mantiene una relación cercana con España y siente un especial aprecio por nuestro país. No en vano, han sido muchas las ocasiones en las que han elegido destinos españoles para disfrutar de sus vacaciones. La más reciente fue hace solo unos meses, cuando fueron vistos junto a sus hijos recorriendo una etapa del Camino de Santiago.

Para esta ocasión, la Reina Letizia ha apostado por un vestido midi en tono azul firmado por Carolina Herrera. De corte recto y escote redondo, la prenda destaca especialmente por sus llamativas mangas en forma de lazo, que aportan un aire femenino y sofisticado al conjunto. La falda, de estilo tubo, incorpora una discreta abertura en la parte baja que facilita el movimiento. Como complementos, la Reina ha optado por unos zapatos de tacón medio y un bolso en un sobrio tono beige oscuro.