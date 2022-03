La moda es uno de los puntos fuertes de la Reina Letizia. En todas y cada una de sus apariciones públicas, la esposa de Felipe VI demuestra su exquisito gusto estilístico, llegando a convertirse en toda una it girl que traspasa fronteras. Es por ello que no ha querido perderse la Mercedes-Benz Fashion Week, la cual tendrá lugar durante el mes de marzo y para la que la consorte ya ha confirmado su visita.

Según ha informado Vanitatis en exclusiva, doce años después de su primera aparición en la Semana de la Moda de Madrid, Letizia volverá a formar parte del front row propio de la cita con el objetivo de captar ideas de lo más trendy que posteriormente podrá utilizar en sus actos de agenda. Y es que, aunque nunca ha conseguido que algún hueco libre coincida con el evento estilístico más esperado de la capital, finalmente será durante este 2022 cuando dará el pistoletazo de salida a esta nueva edición en primera persona. De hecho, fuentes de la organización han confirmado para el medio citado que “doña Letizia mantendrá una agenda de lo más intensa la mañana del día 11 de marzo en Ifema”, más aún teniendo en cuenta que en esta ocasión se celebra el 75 aniversario del cónclave fashion más relevante de nuestro país.

A tan solo diez días de que tenga lugar la esperadísima aparición de Letizia por el Cibelespacio, cabe destacar la importante labor de la consorte con respecto a la moda española. No es un secreto que la Reina, siempre que ha tenido oportunidad, no ha dudado en apoyar a los distintos diseñadores de nuestro país, enfundándose en looks con el sello made in Spain. Por este motivo, su llegada al enclave estará marcada por la recepción de la cúpula organizadora de la cita, presidida por Nuria de Miguel.

Desde Vanitatis también han desvelado cuál será el recorrido que la madre de la Princesa Leonor hará por Ifema. En primer lugar, la esposa del monarca visitará la zona que rodea la sala de desfiles, en la cual día tras día las firmas se encargarán de desarrollar actividades con el objetivo de entretener al público visitante. Por otro lado, y sobre las 11 horas de la mañana, Letizia tendrá oportunidad de pasear por el backstage habilitado en ese mismo pabellón, donde se palpará la tensión previa a los desfiles tanto de diseñadores como de modelos. Media hora después, la delegación presidida por la consorte visitará el showroom de Allianz EGO, en el cual se llevará a cabo la venta al público de los diseños de una selección de jóvenes promesas dentro del mundo de la moda, que además debutarán en esta especial Semana de la Moda. Y para poner el broche de oro a su visita, la esposa del Rey protagonizará un encuentro con los artistas que participarán en el desfile durante estos días, dándoles ánimo para que lo den todo en un evento que llevan esperando mucho tiempo que tenga lugar.