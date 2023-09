El detalle inédito del cabello de la Reina Letizia rompiendo la tendencia

La Reina Letizia ha expresado su deseo de que la Organización Mundial de la Salud lance una resolución que apoye la cobertura sanitaria para luchar contra las enfermedades raras. La importancia de su discurso le ha situado en el centro de la noticia. La mujer de Felipe VI ha demostrado estar muy comprometida con la sociedad, pero dejando a un lado esto hay que hacer referencia a otro aspecto: su look. Una vez más se ha ganado el aplauso de todos los expertos en moda. Hay un detalle inédito en su melena que ha llamado mucho la atención y que ha consagrado su buena reputación.

La Reina Letizia en su último discurso / GTRES

Doña Letizia, haciendo gala de la sonrisa que siempre le ha caracterizado, ha elegido un traje de color rosa de la firma Hugo Boss qué ha combinado con una blusa Carolina Herrera. Los complementos, tan sobrios como elegantes, son de la firma Gold & Roses. Sin embargo, los expertos en moda no dejan de hablar de su peinado. Luce una melena muy bien cuidada por debajo de los hombros, un estilo muy similar al que lució en la inauguración de la nueva temporada del Teatro Real de Madrid.

La Reina Letizia en el Teatro Real / Gtres

La Reina de España hizo su aparición estelar en la ópera Medea, del compositor italiano Luigi Cherubini. Se decantó por un vestido oscuro de inspiración hollywoodiense de la marca The 2nd Skin y nuevamente llevó su melena suelta. En esta ocasión se peinó con unas ondas al agua muy favorecedoras. Como no podía ser de otra forma, ha recibido críticas muy positivas. Su nuevo look tiene un toque desenfadado que no es demasiado habitual, aunque hay otras royal que también lo llevan.

La Reina Letizia, tras los pasos de Kate Middleton

Kate Middleton lleva luciendo su larga melena muchos años y también ha sido objeto de juicios muy favorables. Los expertos enzarzan este cambio, pues lo tradicional es que las reinas y princesas siempre acudan con recogidos o peinados más elaborados. Sin embargo, doña Letizia y la mujer de Guillermo de Inglaterra han demostrado que la elegancia puede ser muy versátil y gracias a ella se han abierto muchas posibilidades.

Kate Middleton en un evento / GTRES

La duquesa de Cambridge luce una bonita cabellera desde su etapa universitaria y hay un motivo. «Su tipo de corte está diseñado para lucir ‘pelazo’, con lo cual se puede llevar a muchas edades», explica la estilista capilar Diana Daureo en la revista VOGUE. «También quiere mantener la densidad en la zona inferior. Esto le aporta un movimiento sutil en la zona lateral que rodea la cabeza. Además, le concede volumen en la parte de la coronilla al reducir el peso de la capa superior», añade Amado Quílez.

El peinado que más favorece a la reina Letizia

No todo son melenas XXL, hay otras opciones y la Reina Letizia está muy bien asesorada. Uno de los peinados que mejor le sientan es recogerse su cabello con una coleta, por eso se ha decantado por un corte a capas. El objetivo es resaltar sus facciones sin perder la elegancia que siempre le ha caracterizado. David Lorente explica en Yodona que el objetivo del peinado de doña Letizia es «crear más capas para dar un toque fresco por un lado y facilitar que quede bien, aunque no se trabaje mucho». Sin embargo, ella siempre lo lleva perfecto: con ondas, recogido hacia un lado o con rizos ligeros.