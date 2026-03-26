La Reina Letizia cierra su agenda oficial antes de reencontrarse con Leonor por Semana Santa

La Reina Letizia ha cerrado su agenda oficial antes del regreso a casa de la princesa Leonor con motivo de las vacaciones de Semana Santa. La esposa de Felipe VI ha participado este jueves por la mañana en una reunión de trabajo con el Real Patronato sobre Discapacidad, una institución pública que pertenece al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Un encuentro que se ha celebrado en el Palacio de la Zarzuela y en el que la Reina Letizia ha podido conocer los últimos proyectos de esta organización y sus próximos, cuyo objetivo principal es proteger los derechos de las personas con discapacidad para asegurar su inclusión social.

El Real Patronato Sobre Discapacidad trabaja en diferentes ámbitos, aunque centra su labor en tres líneas fundamentales: el desarrollo de estudios e investigaciones para conocer mejor la situación de la discapacidad, la puesta en marcha de proyectos para que las personas con discapacidad tengan más y mejores oportunidades educativas y laborales, y el fomento de programas para que la sociedad sea más accesible y tenga menos barreras. ​

La Reina Letizia durante una reunión de trabajo. (Foto: Casa Real)

Ha sido en torno a las 10:30 cuando ha empezado la reunión, que se enmarca en los encuentros regulares que doña Letizia mantiene con la organización. La Reina es presidenta del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad y dentro de su agenda oficial este tema tiene una especial importancia, al igual que ocurre con otras cuestiones como las enfermedades raras o las víctimas de violencia de género.

Uno de los temas principales que se ha tratado en la reunión es la tramitación de la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia, pero también el avance de los programas de accesibilidad que tiene en marcha el Real Patronato.

El look de la Reina Letizia

Para esta reunión de trabajo, la Reina Letizia ha apostado por un estilismo básico compuesto por un sencillo pantalón de corte recto en color negro, que ha combinado con una chaqueta con cremallera central en tonos azules y en tejido de tweed. Una prenda que lleva muchos años en su armario y que ha lucido en multitud de ocasiones.

La Reina Letizia durante una reunión de trabajo. (Foto: Casa Real)

Doña Letizia ha llevado unos discretos pendientes y su inseparable sortija de oro de Coreterno. En cuanto al maquillaje y al peinado, la Reina ha apostado por el cabello suelto y un maquillaje suave.

Las vacaciones de Leonor y Sofía

Según el calendario oficial de la Academia General del Aire y del Espacio, los alumnos empiezan sus vacaciones de Semana Santa este viernes y no tendrán que volver a San Javier hasta el domingo de Pascua, para retomar su instrucción el lunes 6. Por este motivo se espera que la princesa vuelva a Madrid este mismo viernes.

En el caso de la infanta Sofía la situación es diferente. En el Forward College de Lisboa los estudiantes no empiezan sus vacaciones hasta el día 3 de abril. Eso sí, no se reincorporan hasta la segunda semana del mes.